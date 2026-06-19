Hitzewelle in der Steiermark: Schutzplan ist aktiviert

In der Steiermark steht die erste Hitzewelle des Jahres bevor. Besonders im Südosten werden am Wochenende 30 bis 34 Grad erwartet, dazu kommen schwüle Luft und belastende Nächte.

In der Steiermark steht die erste Hitzewelle des Jahres bevor. Besonders im Südosten wird es am Wochenende heiß und schwül.

In der Steiermark steht die erste Hitzewelle des Jahres bevor. Besonders im Südosten wird es am Wochenende heiß und schwül.

Laut Prognose der GeoSphere Austria steht der Steiermark die erste Hitzewelle des Jahres bevor. Besonders betroffen ist der Südosten. Am Wochenende werden verbreitet Höchstwerte von 30 bis 34 Grad erwartet. Damit steigt die Belastung nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht.

Schwüle Nächte

Vor allem in größeren Ballungsräumen im Südosten können die Nächte zunehmend anstrengend werden. Regional sinkt die Temperatur nicht unter 20 Grad. Dazu werden die Luftmassen feuchter und schwüler. Das lässt die Hitze noch stärker wirken. Gewitter bringen laut Prognose nur lokal und zeitweise Abkühlung.

©GeoSphere Austria Die GeoSphere Austria erwartet am Wochenende in der Steiermark verbreitet 30 bis 34 Grad, besonders betroffen ist der Südosten.

Pläne aktiviert

Aufgrund der erwarteten Hitzebelastung wird die Warnstufe des Steirischen Hitzeschutzplanes aktiviert. Damit tritt auch der Hitzeaktionsplan der Stadt Graz in Kraft. Zu Beginn der nächsten Woche soll es vorübergehend etwas Entspannung geben. Ab Mittwoch dürfte es dann aber wieder deutlich wärmer werden.

So schützt du dich: Bei großer Hitze solltest du mindestens zwei bis drei Liter pro Tag trinken. Am besten eignen sich Mineralwasser oder Fruchtsäfte. Alkohol, koffeinhaltige und stark zuckerhaltige Getränke solltest du vermeiden. Hilfreich sind auch lockere Kleidung, eine Kopfbedeckung und kühle Räume. Körperliche Anstrengung im Freien solltest du möglichst meiden.

Wenn Hitze gefährlich wird

Erste Warnzeichen bei Hitzestress können starkes Schwitzen, Schwindel, Leistungsverlust, Herzklopfen, erschwertes Atmen, Kopfschmerzen, Verwirrtheit, trockene Haut, Muskelkrämpfe, Erbrechen oder Durchfall sein. Wer Medikamente nimmt, sollte besonders achtsam sein, etwa bei Entwässerungsmitteln, Beruhigungsmitteln, Antidepressiva, bestimmten Antibiotika oder Medikamenten, die die Aufmerksamkeit einschränken. Bei Fragen sollte die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt kontaktiert werden. Bei einem Sonnenstich helfen Hinlegen, Kühlen und Flüssigkeit. Bei einem Hitzeschock gilt: Notruf 144 beziehungsweise Arzt verständigen.