Als bewusstlos gemeldet – doch Lenkerin stieg nach Unfall selbst aus

Auf der L211 Richtung Trössing kam am Donnerstagabend eine Lenkerin von der Fahrbahn ab. Das Auto rammte eine Straßenlaterne und blieb im Graben stehen - die Frau konnte selbst aussteigen.

Auf der L211 Richtung Trössing kam eine Lenkerin von der Fahrbahn ab und landete mit ihrem Auto im Entwässerungsgraben.

Auf der L211 Richtung Trössing kam eine Lenkerin von der Fahrbahn ab und landete mit ihrem Auto im Entwässerungsgraben.

Donnerstag, am 18. Juni 2026, wurden die Einsatzkräfte kurz nach 23 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L211 Richtung Trössing alarmiert. Der Einsatz wurde zunächst als schwerer Unfall gemeldet. Laut Feuerwehr Grabersdorf lautete die Alarmierung: „Sirenenalarm „T10 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person bewusstlos im Fahrzeug““. Gemeinsam mit der Feuerwehr Trössing, die die Einsatzleitung hatte, und der Feuerwehr Bierbaum am Auersbach rückten die Kräfte aus.

Auto im Graben

Aus noch ungeklärter Ursache kam eine Fahrzeuglenkerin von der Fahrbahn ab. Dabei rammte das Auto eine Straßenlaterne mit Hinweisschildern. Danach kam der Wagen in Schräglage in einem Entwässerungsgraben zum Stehen. Für die Einsatzkräfte war beim Eintreffen wichtig, rasch zu klären, wie es der Lenkerin geht. Vor Ort zeigte sich dann eine deutlich bessere Lage als zunächst befürchtet. Die Frau war ansprechbar. Nach dem Notfallcheck durch Feuerwehrsanitäter und einen First Responder konnte sie das Fahrzeug selbstständig verlassen. Laut Feuerwehr war sie „nahezu unverletzt“ und wurde anschließend dem Notarzt und der Rettung übergeben.

© FF Grabersdorf / BFVFB/C. Karner | Die Feuerwehr hob das Fahrzeug nach Freigabe der Polizei mit einem Teleskoplader aus dem Graben.

Straße gesperrt

Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus. Nach der Freigabe durch die Polizei wurde das Fahrzeug geborgen. Mit einem Teleskoplader und einer Hebetraverse hob die Feuerwehr den Wagen aus dem Graben und stellte ihn gesichert ab. Während des Einsatzes war die Landesstraße gesperrt.