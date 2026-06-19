Steiermark und Montenegro vertiefen ihre Zusammenarbeit

Die Steiermark baut ihre Kontakte nach Montenegro aus: In Podgorica wurden zwei Abkommen unterzeichnet. Dabei geht es um Wirtschaft, Bildung, Forschung, Energie und den Weg in die EU.

Die Steiermark verstärkt ihre Zusammenarbeit mit Montenegro. Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom (ÖVP) ist dafür mit einer Delegation aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung in Podgorica. Montenegro zählt zu den aussichtsreichsten Kandidaten für einen EU-Beitritt. Für die Steiermark ist der Westbalkan seit Jahren ein wichtiger Schwerpunkt.

Fokus auf Zukunft

Im Mittelpunkt der zweitägigen Reise stehen neue Partnerschaften. Khom und der stellvertretende montenegrinische Ministerpräsident Nik Gjeloshaj unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung. Sie soll die bilateralen Beziehungen weiter vertiefen. Parallel dazu vereinbarten die Wirtschaftskammer Steiermark und die Handelskammer Montenegros eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit.

© Land Steiermark/Binder | Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom und Ministerpräsident Nik Gjeloshaj unterzeichneten eine Gemeinsame Erklärung zur weiteren Vertiefung der bilateralen Beziehungen.

Wirtschaft im Blick

Die Abkommen sollen konkrete Projekte, Investitionen und neue Kooperationen ermöglichen. Geplant ist mehr Austausch in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Forschung. Auch erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Einsatzorganisationen, Wirtschaft und europäische Integration sind Teil der Vereinbarung. Die wirtschaftliche Erklärung soll den Handel fördern und den Wissensaustausch stärken.

„Kleines Land mit großen Chancen“

„Montenegro ist ein kleines Land mit großen Chancen. Wir wollen dazu beitragen, diese Potenziale gemeinsam zu erschließen. Daher unterstützt die Steiermark, wie auch Österreich, Montenegro in seinem Bestreben, ehestmöglich Teil der Europäischen Union zu werden. Denn wir sehen die Länder der Region als Teil der europäischen Zukunft“, betonte Khom bei der Unterzeichnung. Neben der Unterzeichnung traf Khom auch die Minister Ernad Suljević und Damjan Ćulafić. Dabei ging es unter anderem um regionale Entwicklung, Umwelt, Energie, Bildung, Wissenschaft und Tourismus. Ein weiterer Austausch fand bei einem Abendempfang mit Filip Ivanović und EU-Botschafter Johann Sattler statt. Am zweiten Reisetag standen ein Business Forum in der Handelskammer Montenegros sowie Gespräche mit der Universität Montenegro am Programm.