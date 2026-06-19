Brand in Bergbauunternehmen: 116 Arbeiter rechtzeitig gerettet

Freitagfrüh, 19. Juni 2026, kam es in einem Firmengebäude zu einem Brand. Sämtliche Beschäftigte konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Gegen 8.15 Uhr wurde die Polizei über einen ausgelösten Brandalarm in den Räumlichkeiten eines Bergbauunternehmens in Großveitsch (Sankt Barbara im Mürztal/Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) verständigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits alle 116 am Firmengelände beschäftigten Arbeiter das Gebäude verlassen. Nach ersten Angaben wurde niemand verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr stand mit 17 Fahrzeugen und 75 Einsatzkräften im Einsatz. Um 10.58 Uhr konnte von der Feuerwehr „Brand aus“ gemeldet werden.

Brand in Bergbauunternehmen: Das war der Grund

Die ersten Ermittlungen an der Brandstelle unter Beiziehung eines Brandermittlers ergaben, dass der Brand vermutlich im Zuge von Schweißarbeiten an einem Transportband aus Gummi ausgebrochen war. Das Feuer breitete sich in weiterer Folge über einen Holzboden auf zwei Stockwerke aus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.