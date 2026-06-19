Bisher heißester Tag des Jahres: Hier war es in der Steiermark heute am wärmsten

Der Freitag brachte nicht nur den bisher heißesten Tag des Jahres in Österreich, sondern auch hochsommerliche Temperaturen in der Steiermark. Mit 33,8 Grad wurde laut GeoSphere in Mooslandl der steirische Tageshöchstwert gemessen.

Der 19. Juni 2026 ist der bisher heißeste Tag des Jahres 2026. „Er markiert damit den Beginn einer markanten, mehrtägigen Hitzewelle, die weite Teile Europas erfasst“, berichtet die GeoSphere. Die Austria-Messstation Innsbruck Universität registrierte am Freitagnachmittag 35,6 Grad und somit den Höchstwert. Mooslandl (Bezirk Liezen) war laut den Experten mit 33,8 Grad hingegen der heißeste Ort der Steiermark.

Bisher heißester Tag des Jahres in Österreich

„Verantwortlich für die Hitzewelle ist die Zufuhr subtropischer Warmluft mit einem Ausläufer des Azorenhochs. Am heißesten war es dabei im Inntal und im östlichen Flachland“, erklärte GeoSphere Austria-Klimatologe Peter Müller. „Schon am Freitag überschritten an 186 von insgesamt 273 Messstationen der GeoSphere Austria die Temperaturen die 30-Grad-Marke und registrierten damit einen Hitzetag.“ Solche Tage werden laut Müller in Österreich deutlich häufiger: „Die mittlere Zahl der Hitzetage pro Jahr ist von 1961 bis 2024 in Wien und Innsbruck um rund 27 Tage gestiegen, am wenigsten ausgeprägt in Salzburg und Bregenz mit 13 bzw. 14 Tagen. Was früher Ausnahme war, gehört heute zum sommerlichen Normalfall.“

Die „heißesten Orte“ am 19. Juni laut GeoSphere: Mit jeweils 34,8 Grad landeten die Messstationen Haiming und Mayrhofen (beide Tirol) ex aequo auf Platz zwei. Dicht dahinter Imst mit 34,6 Grad. Auf den weiteren Rängen Wien-Innere Stadt mit 34,5 Grad, Innsbruck-Flughafen mit 34,3 Grad, Bad Deutsch-Altenburg (NÖ), Jenbach und Landeck (beide Tirol) mit jeweils 34,2 Grad und Schärding (OÖ) mit 34,1 Grad. Mooslandl war mit 33,8 Grad der heißeste Ort der Steiermark. Jeweils 33,7 Grad registrierten die Messstationen in Wien-Hohe Warte, Braunau/Ranshofen, Bad Goisern (beide OÖ), Krems, Mistelbach und Wieselburg (alle NÖ).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.06.2026 um 18:43 Uhr aktualisiert