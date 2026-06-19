Fast 500 Teilnehmer: Steirische Immobilienbranche sucht Lösungen für die Zukunft

Beim Netzwerktreffen der steirischen Immobilienwirtschaft im Aiola im Schloss mit fast 500 Teilnehmern – organisiert von der Fachgruppe Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO Steiermark – stand am Donnerstag vor allem eines im Mittelpunkt: der offene Austausch über die aktuellen Herausforderungen der Branche. Neben zahlreichen Vertreterinnen und Vertreter der Immobilienwirtschaft waren auch zentrale Partner aus dem Immobiliensektor Steiermark vor Ort – einer Plattform, die den Schulterschluss der Branche aktiv vorantreibt.

Großer Andrang beim Netzwerktreffen der steirischen Immobilienwirtschaft

Die Immobilienwirtschaft ist eine tragende Säule der heimischen Wirtschaft und eng mit vielen anderen Bereichen verbunden. Gerade in Zeiten großer Veränderungen wird die Zusammenarbeit innerhalb der Branche immer wichtiger. Genau hier setzt der Immobiliensektor Steiermark an: als Plattform, die die wichtigsten Akteure zusammenbringt, den Austausch fördert und die gemeinsamen Interessen gegenüber Politik und Öffentlichkeit sichtbarer macht. Gleichzeitig geht es auch darum, Wissen zu bündeln und weiterzugeben, damit die Mitglieder der Fachgruppe – also Makler, Verwalter und Bauträger – bestmöglich in ihrer täglichen Arbeit unterstützt werden. Dass die Immobilienwirtschaft auch eng mit der Finanzwelt verflochten ist, wurde ebenfalls deutlich: Markus Kohlmeier, Obmann der Fachgruppe Finanzdienstleister, betonte die Relevanz der engen Abstimmung zwischen Finanz- und Immobilienbranche.

Wohnbau unter Druck: Branche fordert verlässliche Rahmenbedingungen

Diskutiert wurde vor allem über die aktuell größten Herausforderungen: steigende Bau- und Finanzierungskosten, zunehmende regulatorische Anforderungen, steigender Druck im Bereich leistbares Wohnen und Anforderungen an Nachhaltigkeit und technologische Transformation. Ein klarer Tenor der Runde: Die Branche braucht verlässliche, planbare Rahmenbedingungen, damit weiterhin investiert werden kann und ihre wichtige Rolle für Wirtschaft und Gesellschaft erhalten bleibt. Das Netzwerktreffen wurde von den Beteiligten als wichtiger Impulsgeber bewertet, der Austausch zwischen der Fachgruppe Immobilien- und Vermögenstreuhänder, der Notariatskammer für Steiermark, der Landesinnung Bau sowie der Kammer der Ziviltechniker Steiermark & Kärnten wurde als entscheidend hervorgehoben, um praxisnahe Lösungsansätze zu entwickeln und die Sichtbarkeit der Branche zu stärken. „Die aktuellen Herausforderungen zeigen deutlich, wie wichtig eine enge Vernetzung innerhalb der Immobilienwirtschaft ist,“ lautet der Tenor des Obmannes der Fachgruppe Immobilien- und Vermögenstreuhänder, Andreas Kern.