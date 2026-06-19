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Beliebteste Pizzerien Österreichs gesucht: Diese steirischen Lokale sind im Rennen
Falstaff hat das Voting für die beliebtesten Pizzerien Österreichs gestartet. Auch zahlreiche Lokale aus der Steiermark stehen zur Wahl und hoffen auf viele Stimmen aus der Community.
Falstaff sucht auch heuer wieder die beliebtesten Pizzerien Österreichs – und das Voting ist bereits in vollem Gange. In einem ersten Schritt wurden pro Bundesland die meistgenannten Lokale gesammelt, nun kann die Community über ihre Favoriten abstimmen. Auch zahlreiche Betriebe aus der Steiermark stehen dabei zur Wahl. Hier kannst du deine Stimme abgeben: Falstaff-Voting. Noch bis zum 28. Juni kannst du am Voting teilnehmen.
Falstaff-Voting: Diese Pizzerien aus der Steiermark stehen zur Wahl
- Tarantella — Pizza Pasta Napoli, Trofaiach
- Bellissimo, Trofaiach
- Casa di Mare, Pölfing-Brunn
- L‘Italiano Ristorante Pizzeria, Kapfenberg
- Pizzeria Gruber, Friedberg
- Pizzeria Sacco, Weiz
- O‘ SOLE ‚E NAPULE Pizzeria Napoletana, Graz
- Napo Pizza Napoletana, Graz
- Ristorante Pizzeria da Silvano, St. Lorenzen ob Murau
Pizzaiolo, Graz, mehrere Standorte
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.06.2026 um 21:00 Uhr aktualisiert
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