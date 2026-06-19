Beliebteste Pizzerien Österreichs gesucht: Diese steirischen Lokale sind im Rennen

Falstaff hat das Voting für die beliebtesten Pizzerien Österreichs gestartet. Auch zahlreiche Lokale aus der Steiermark stehen zur Wahl und hoffen auf viele Stimmen aus der Community.

Falstaff sucht auch heuer wieder die beliebtesten Pizzerien Österreichs – und das Voting ist bereits in vollem Gange. In einem ersten Schritt wurden pro Bundesland die meistgenannten Lokale gesammelt, nun kann die Community über ihre Favoriten abstimmen. Auch zahlreiche Betriebe aus der Steiermark stehen dabei zur Wahl. Hier kannst du deine Stimme abgeben: Falstaff-Voting. Noch bis zum 28. Juni kannst du am Voting teilnehmen.

Falstaff-Voting: Diese Pizzerien aus der Steiermark stehen zur Wahl Tarantella — Pizza Pasta Napoli, Trofaiach

Bellissimo, Trofaiach

Casa di Mare, Pölfing-Brunn

L‘Italiano Ristorante Pizzeria, Kapfenberg

Pizzeria Gruber, Friedberg

Pizzeria Sacco, Weiz

O‘ SOLE ‚E NAPULE Pizzeria Napoletana, Graz

Napo Pizza Napoletana, Graz

Ristorante Pizzeria da Silvano, St. Lorenzen ob Murau Pizzaiolo, Graz, mehrere Standorte

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.06.2026 um 21:00 Uhr aktualisiert