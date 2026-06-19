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Bild auf 5min.at zeigt den Grazer Uhrturm.
ereits am Vormittag steigen die Temperaturen rasch an, in den Tälern und Niederungen werden verbreitet Werte von über 30 Grad erreicht.
Steiermark
19/06/2026
Wetter

Bis zu 34 Grad: So sonnig wird der Samstag in der Steiermark

Am Samstag wird es in der Steiermark sehr sonnig und heiß mit über 30 Grad, lokal bis 34 Grad. Am Nachmittag können vor allem in der Obersteiermark einzelne Gewitter entstehen, sonst bleibt es meist trocken.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)
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Am Samstag präsentiert sich das Wetter in der Steiermark hochsommerlich und überwiegend sonnig. Bereits am Vormittag steigen die Temperaturen rasch an, in den Tälern und Niederungen werden verbreitet Werte von über 30 Grad erreicht. Stellenweise sind sogar bis zu 34 Grad möglich, damit bleibt es weiterhin ausgesprochen heiß. Am Nachmittag können sich dort vereinzelt kräftige Gewitter entwickeln, die punktuell auch Starkregen und Windböen bringen können. In weiten Teilen der Steiermark bleibt es jedoch voraussichtlich stabil und gewitterfrei

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