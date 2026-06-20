Erst bis zu 34 Grad – dann Gewitter und Hagel in der Steiermark

In der Steiermark wird es heute sehr sonnig und bis zu 34 Grad heiß. Am Nachmittag und Abend können heftige Gewitter entstehen, die UWZ führt alle Bezirke mit Vorwarnung für Gewitter und Hagel.

In der Steiermark wird es heute erst hochsommerlich heiß, danach können Gewitter und Hagel folgen.

In der Steiermark wird es heute erst hochsommerlich heiß, danach können Gewitter und Hagel folgen.

Der Samstag, 20. Juni, beginnt in der Steiermark sehr sonnig. In den Tälern und Niederungen steigen die Temperaturen verbreitet auf über 30 Grad. Stellenweise sind laut GeoSphere Austria bis zu 34 Grad zu erwarten. Damit wird es nicht nur heiß, sondern auch schwül. Genau diese schwül-heiße Luft kann später den Wetterumschwung bringen.

Berge im Blick

Am Nachmittag richten sich die Blicke zuerst auf die Obersteiermark und das südliche Randgebirge. Dort können sich größere Quellwolken bilden. Laut GeoSphere Austria sind punktuell heftige Gewitter möglich. Wer am Berg, am See oder bei einer Veranstaltung im Freien unterwegs ist, sollte den Himmel im Auge behalten.

©GeoSphere Austria Laut GeoSphere Austria sind heute bis zu 34 Grad möglich, am Nachmittag und Abend können teils heftige Gewitter entstehen.

Gewitter am Abend

Später kann sich die Lage auch in den Niederungen ändern. Am späten Nachmittag und am Abend sind im Süden der Steiermark teils heftige Gewitter zu erwarten. Nach der großen Hitze kann es also lokal rasch ungemütlich werden. Besonders Gewitter und Hagel stehen heute im Fokus der Warnungen.

Vorwanung für alle Bezirke in der Steiermark

Die Unwetterzentrale (UWZ) führt aktuell für die ganze Steiermark eine Vorwarnung wegen Gewitter und Hagel. Betroffen sind Hartberg-Fürstenfeld, Murtal, Deutschlandsberg, Graz-Umgebung, Leoben, Voitsberg, Liezen, Südoststeiermark, Graz, Leibnitz, Murau, Bruck-Mürzzuschlag und Weiz. Damit steht jeder steirische Bezirk auf der Warnliste. Es handelt sich überall um eine Vorwarnung.

©Unwetterzentrale Österreich Die Unwetterzentrale führt für alle steirischen Bezirke eine Vorwarnung wegen Gewitter und Hagel.

Nacht klart auf

In der Nacht auf Sonntag beruhigt sich das Wetter laut GeoSphere Austria wieder. Schauer sind dann kaum mehr ein Thema. In vielen Regionen klart es auf, zum Morgen hin können sich ein paar höhere Wolken bemerkbar machen. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 20 und 15 Grad.