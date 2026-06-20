Hitze erhöht Unfallrisiko auf steirischen Straßen

In der Steiermark gab es letzten Sommer deutlich mehr schwere Verkehrsunfälle. Der VCÖ warnt: Hitze belastet den Körper, die Konzentration sinkt und damit steigt das Risiko auf der Straße.

18 Todesopfer und 2.412 Verletzte: So lautet die Bilanz des Straßenverkehrs im meteorologischen Sommer 2025 in der Steiermark. Gemeint sind die Monate Juni, Juli und August. Laut aktueller VCÖ-Analyse wurden in diesem Zeitraum im Monatsschnitt um 58 Prozent mehr Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt als im Schnitt der restlichen Monate. Die Zahl der Todesopfer lag um acht Prozent höher.

Sommer bleibt riskant

Auch der Blick auf das Jahr davor zeigt, wie gefährlich die Sommermonate im Verkehr sein können. Im Sommer 2024 gab es in der Steiermark 22 Verkehrstote und 2.291 Verletzte. Die Zahl der Verkehrstoten lag damals im Monatsschnitt um 61 Prozent über dem Durchschnitt der anderen Monate. Bei den Verletzten waren es um 52 Prozent mehr.

Hitze wirkt mit

Der VCÖ sieht nicht nur den stärkeren Verkehr in den Sommermonaten als Grund. „Durch mehr Verkehr gibt es in den Sommermonaten auch mehr schwere Unfälle. Auswertungen der Statistik Austria zeigen, dass sich zusätzlich auch Hitze negativ auf die Verkehrssicherheit auswirkt und das Unfallrisiko erhöht“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest. Laut Statistik Austria passierten im Sommer 2024 an Hitzetagen in Österreich um 13 Prozent mehr Verkehrsunfälle als an weniger heißen Sommertagen. Im Sommer 2023 waren es um 15 Prozent mehr.

„Hitze belastet das Herz-Kreislaufsystem“

Warum Hitze im Verkehr so gefährlich werden kann, erklärt Schenk so: „Hitze belastet das Herz-Kreislaufsystem und führt zu reduzierter Konzentrationsfähigkeit. Auch schlafen zahlreiche Menschen schlechter, sind müder und reagieren gereizter. All das hat negative Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit, die Fahrfehler nehmen zu“. Wer müde, gereizt oder unkonzentriert ist, macht schneller Fehler. Gerade beim Autofahren kann das schwere Folgen haben.