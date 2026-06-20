Steirische Bahnhöfe im Check: Jetzt bewerten Fahrgäste

In der Steiermark gibt es 208 Bahnhöfe und Bahnhaltestellen. Jetzt sollen Fahrgäste sagen, wie gut ihre Stationen wirklich sind und wo es beim Warten, Ankommen und Umsteigen hapert.

Die Steiermark ist ein echtes Bahnland: Mit 208 Bahnhöfen und Bahnhaltestellen liegt sie österreichweit auf Platz drei. Mehr Stationen gibt es laut aktueller VCÖ-Analyse nur in Niederösterreich und Oberösterreich. Doch für die Mobilitätsorganisation VCÖ zählt nicht nur, wie viele Bahnhöfe es gibt. Entscheidend ist auch, wie gut sie für Fahrgäste im Alltag funktionieren.

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Fahrgäste bewerten

Deshalb startet der VCÖ nun einen Fahrgast-Check für die steirischen Bahnhöfe. Wer regelmäßig mit der Bahn unterwegs ist, kann jene Bahnhöfe bewerten, die er oder sie nutzt. Abgefragt werden 15 Kriterien. Zusätzlich können Fahrgäste angeben, welcher Bahnhof ihnen am besten gefällt. Mitmachen kann man im Internet auf www.vcoe.at noch bis 31. Juli.

Das zählt am Bahnhof

Für den VCÖ geht es dabei um ganz konkrete Dinge: Wie gut kommt man mit Öffis, zu Fuß oder mit dem Rad zum Bahnhof? Ist der Weg sicher? Gibt es barrierefreie Zugänge, saubere Bereiche und einen Platz zum Warten, der vor Regen, Schnee oder Hitze schützt? „Es kommt nicht nur auf die Anzahl der Bahnhöfe an, sondern auch auf ihre Qualität. Es ist unter anderem wichtig, dass die Bahnhöfe auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad gut und sicher erreichbar sind, dass sie barrierefrei und sauber sind und einen witterungsgeschützten Wartebereich haben“, sagt VCÖ-Experte Michael Schwendinger.

Automaten bleiben wichtig

Auch Fahrkartenautomaten spielen laut VCÖ weiter eine große Rolle. Im Vorjahr wurden österreichweit 60 Millionen Tickets von den ÖBB verkauft. 30,4 Prozent davon kauften Fahrgäste bei Fahrkartenautomaten. Für viele Reisende ist daher wichtig, dass es vor Ort genug Automaten gibt und diese gut erreichbar sind.

Graz im Vergleich

Der größte Bahnhof Österreichs ist der Hauptbahnhof Wien. Dort fahren laut ÖBB-Infrastruktur täglich 1.121 Züge. Der Grazer Hauptbahnhof liegt bei den Hauptstadtbahnhöfen außerhalb Wiens an vierter Stelle: 368 Züge und 26.500 Fahrgäste pro Tag wurden genannt. Die Fahrgast-Frequenz wurde zuletzt 2024 erhoben. Der VCÖ betont, dass sie nach der Eröffnung der Koralmbahn mittlerweile sicher höher ist. „Wir wollen gemeinsam mit den Fahrgästen aufzeigen, wo es Verbesserungsbedarf gibt“, erklärt Schwendinger.