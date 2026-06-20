100 Jahre Firmengeschichte: Steirische Traditionsfirma ausgezeichnet

Große Auszeichnung in Fehring: Die Lutterschmied Bau GmbH&Co KG besteht seit genau 100 Jahren und wurde nun mit dem steirischen Landeswappen geehrt.

Seit genau 100 Jahren ist die Lutterschmied Bau GmbH&Co KG in Fehring tätig. Am Freitagabend, dem 19. Juni 2026, wurde der Traditionsbetrieb im Rahmen der 100-Jahr-Bestandsfeier besonders geehrt: Landesrat Stefan Hermann überreichte in Vertretung von Landeshauptmann Mario Kunasek das steirische Landeswappen an Geschäftsführer Ernst Lutterschmied. Gefeiert wurde in Fehring, wo auch zahlreiche Ehrengäste dabei waren.

Klein begonnen

Die Geschichte des Unternehmens hat laut Hermann mit sehr einfachen Mitteln begonnen. „In einem kleinen Kuhstall hat der Gründer des Unternehmens vor 100 Jahren begonnen und Siloformsteine von Hand gefertigt. Heute ist ein Familienunternehmen, das in der ganzen Südoststeiermark verankert ist“, sagte Landesrat Stefan Hermann (FPÖ) in seiner Laudatio. Aus diesem Anfang entwickelte sich über die Jahre ein Betrieb, der heute fest in der Region verwurzelt ist.

Breit aufgestellt

Lutterschmied Bau ist heute als Generalunternehmer tätig. Das Unternehmen bringt Kompetenzen in der Planung, als Baumeister und bei Baustoffen ein. Nach der Gründung wurde das Betonwerk weiterentwickelt, später ging der Betrieb auch im Baustoffhandel neue Wege. Damit wurde die Grundlage für das weitere Wachstum des Unternehmens gelegt.

Neue Wege

Auch der Schritt zum Generalunternehmer war ein wichtiger Teil dieser Entwicklung. Hermann erklärte dazu: „Als Ernst Lutterschmied junior die unternehmerische Verantwortung übernahm, bewies er Weitsicht, indem er auf das damals noch weitgehend unbekannte Prinzip des Generalunternehmers setzte“. Aus den kleinen Anfängen sei eine starke Unternehmung geworden, die laut Hermann auch in der zukunftsweisenden Stromerzeugung Akzente setzt.

Dank vom Land

Bei der Feier gratulierte auch der Fehringer Bürgermeister Johann Winkelmaier. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Stadtmusikkapelle Fehring. Hermann bedankte sich im Namen des Landes bei dem Unternehmen, das über Generationen hinweg viele Arbeitsplätze geschaffen habe. Die Verleihung des steirischen Landeswappens stand damit nicht nur für 100 Jahre Firmengeschichte, sondern auch für die Bedeutung des Betriebs in der Südoststeiermark.