Handy-Ortung entlarvt mutmaßlichen Sportplatz-Dieb

In Turnau im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag endete ein mutmaßlicher Diebstahl mit einer Verfolgungsfahrt: Ein 29-Jähriger kam mit seinem Wagen von der Straße ab und wurde verletzt.

Der 29-Jährige kam bei seiner Flucht in einer Rechtskurve von der Straße ab und landete mit dem Pkw in einem Bachbett.

Der 29-Jährige kam bei seiner Flucht in einer Rechtskurve von der Straße ab und landete mit dem Pkw in einem Bachbett.

Gegen 1 Uhr in der Nacht auf Samstag, 20. Juni 2026, wurde die Polizei zu einem Diebstahl am Sportplatz in Turnau (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark) gerufen. Ein zunächst unbekannter Täter soll mehrere Kleidungsstücke und ein Mobiltelefon gestohlen haben. Auch ein Fußball war laut Polizei betroffen.

Handy zeigte Spur

Durch die Ortungsfunktion des gestohlenen Mobiltelefons geriet ein Wagen auf dem Parkplatz des Sportplatzes in den Fokus. Während die Polizeistreife zum Sportplatz unterwegs war, lief der mutmaßliche Täter vom Tatort davon. Die Fahndung nach dem 29-Jährigen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurde sofort eingeleitet. Der Verdächtige dürfte laut Polizei inzwischen zu seinem abgestellten Auto zurückgekehrt und davongefahren sein. Im Bereich Göriach kam er der ermittelnden Streife plötzlich entgegen. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Mehrere Anhaltezeichen soll der 29-Jährige missachtet haben.

In Bachbett gelandet

Der Mann war laut Landespolizeidirektion Steiermark nicht im Besitz einer Lenkberechtigung. Er fuhr mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Au bei Turnau. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Auto in einem angrenzenden Bachbett. Danach versuchte er noch zu Fuß zu flüchten, blieb aber nach mehrmaliger Aufforderung stehen. Einen Alkotest verweigerte der 29-Jährige. Im Wagen fanden die Polizisten einen Rucksack mit Kleidung, einem Fußball und dem gestohlenen Mobiltelefon. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst in das LKH Leoben gebracht.