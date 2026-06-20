„Sieg Heil“-Rufe in Leoben: Jetzt wird Aufklärung gefordert

In Leoben sorgt ein Bericht über gewalttätige Übergriffe im Umfeld eines Burschenschafter-Festes in Donawitz für politische Reaktionen. Die SPÖ fordert nun klare Konsequenzen.

Nach einem Bericht im „Standard“ über gewalttätige Übergriffe im Umfeld eines Burschenschafter-Festes im Leobener Stadtteil Donawitz melden sich nun zwei SPÖ-Abgeordnete zu Wort. Sabine Schatz, Sprecherin für Erinnerungskultur, und der steirische Abgeordnete Wolfgang Moitzi zeigen sich empört. Im Mittelpunkt steht laut ihrer Aussendung unter anderem ein Übergriff auf einen Taxilenker. „Wir verurteilen die gewalttätigen Übergriffe auf den Taxilenker aufs Schärfste und senden dem Betroffenen beste Genesungswünsche“, erklären die beiden.

Scharfe Kritik

Für Schatz geht es dabei nicht nur um Gewalt, sondern auch um den rechtsextremen Hintergrund, der in der Aussendung angesprochen wird. Sie sagt: „Es ist unfassbar, dass ungeniert ‚Sieg Heil‘ gerufen wird und es dann auch noch zu offener Gewalt an Personen kommt“. Die Abgeordnete warnt davor, solche Vorfälle einfach stehen zu lassen. „Rechtsextremismus ist eine immer größer werdende Gefahr, Vorfälle wie jene in Leoben dürfen nicht konsequenzlos bleiben. Wir fordern hier volle Aufklärung und die volle Härte des Gesetzes!“

Anfrage geplant

Bei der Kritik soll es nicht bleiben. Schatz und Moitzi kündigen an, eine parlamentarische Anfrage einzubringen. Damit wollen sie erreichen, dass die Vorfälle aufgeklärt werden. Die beiden SPÖ-Abgeordneten fordern damit politische und rechtliche Konsequenzen. Für sie ist klar: Rechtsextreme Vorfälle dürfen nicht untergehen.

Blick auf Leoben

Moitzi betont dabei auch die Bedeutung der Stadt. „Leoben ist ein wichtiger Universitätsstandort in der Steiermark. Wir dürfen nicht zulassen, dass rechtsextreme Umtriebe ein schlechtes Licht auf die Universitätsstadt werfen“, sagt er. Gerade deshalb sei es wichtig, genau hinzuschauen. Die Vorfälle betreffen damit nicht nur einzelne Betroffene, sondern auch das Bild der Stadt.

Plan gegen Rechts

Schatz verweist zudem auf steigende rechtsextreme Straftaten in Österreich, wie sie auch im kürzlich präsentierten Verfassungsschutzbericht Thema sind. „Wir nehmen die Gefahr durch Rechtsextremismus sehr ernst und arbeiten in der Regierung gerade an einem Nationalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus“, sagt sie. Neben Maßnahmen gegen Rechtsextremismus brauche es laut Schatz auch Unterstützung für Betroffene. Konkret nennt sie Anlaufstellen für Opfer rechtsextremer Gewalt.