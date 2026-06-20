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Unfall auf der L114: Biker stürzt ins Gebüsch
Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stanz mit MTF, LFA, HLF2, sowie Polizei und Rotes Kreuz Kindberg.
Stanz
20/06/2026
Feuerwehr im Einsatz

Unfall auf der L114: Biker stürzt ins Gebüsch

Ein Motorradfahrer ist auf der L114 Schanzsattel Straße in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und ins Gebüsch gestürzt. Der Mann wurde verletzt, Feuerwehr, Polizei und Rettung standen im Einsatz.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
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Am Freitagnachmittag, 19. Juni, kam ein Motorradfahrer aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve von der L114 Schanzsattel Straße ab und ist ins Gebüsch gestürzt. Ein nachkommender PKW-Lenker bemerkte den Unfall und setzte eine Alarmierung ab. Der Verunfallte Lenker wurde dem Roten Kreuz übergeben. Von der Feuerwehr wurde ein Brandschutz aufgebaut, das Motorrad gesichert und anschließend geborgen und an der nächsten Ausweichstelle abgestellt. Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stanz mit MTF, LFA, HLF2, sowie Polizei und Rotes Kreuz Kindberg.

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