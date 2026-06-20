Landesjugendbewerb: 600 Jugendliche meistern schwierige Einsatzszenarien

Ob dramatischer Verkehrsunfall, schwerer Arbeitsunfall oder psychischer Ausnahmezustand: Mehr als 600 Rotkreuz-Jugendliche zeigten beim Landesjugendbewerb des Roten Kreuzes in Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) eindrucksvoll, dass sie auch in herausfordernden Situationen und hochsommerlichen Temperaturen einen kühlen Kopf bewahren.

600 Jugendliche zeigen beim Rotkreuz-Landesjugendbewerb in Stainz ihr Können

„Unsere Rotkreuz-Jugendlichen haben heute einmal mehr eindrucksvoll gezeigt, was es bedeutet, für andere da zu sein“, sagte Siegfried Schrittwieser, Präsident des Roten Kreuzes in der Steiermark. „Sie übernehmen Verantwortung, auch in herausfordernden Situationen, helfen dort, wo Hilfe gebraucht wird und setzen sich füreinander und für andere ein. Sie sind damit schon heute echte gesellschaftliche Vorbilder“, so Schrittwieser weiter. Was das in der Praxis bedeutet, wurde in Stainz eindrucksvoll sichtbar: Mehr als 600 Rotkreuz-Jugendliche aus allen steirischen Regionen stellten sich beim Landesjugendbewerb am 20. Juni realitätsnahen Einsatzszenarien im gesamten Ortsgebiet. In 96 Teams sowie im Einzelbewerb bewältigten sie anspruchsvolle Aufgaben – strukturiert, ruhig und im engen Zusammenspiel miteinander. Dabei zeigte sich: Verantwortungsbewusstsein ist keine Frage des Alters. Und Erste Hilfe vor allem eine Frage des Handelns im entscheidenden Moment.

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Kühler Kopf, gelebte Gemeinschaft und Lernen fürs Leben Im Einzel- und im Teambewerb galt es für die Jugendlichen jeweils vier praktische und eine theoretische Station zu absolvieren. Dabei reichten die Szenarien von komplexen Verkehrsunfällen über Arbeitsunfälle mit mehreren Verletzten bis hin zu herausfordernden Notfällen im öffentlichen Raum. Auch Aufgaben zur psychischen Ersten Hilfe waren Teil des Bewerbs und verlangten den Teilnehmern viel Einfühlungsvermögen ab. Dass Erste Hilfe dabei für jede und jeden ganz einfach umsetzbar ist, zeigten die Jugendlichen eindrucksvoll: Mit Teamarbeit, gegenseitiger Unterstützung und einem kühlen Kopf trotz hochsommerlicher Temperaturen bewältigten sie auch anspruchsvolle Situationen sicher und strukturiert. „Alle Teilnehmer haben die gestellten Aufgaben hervorragend absolviert“, resümiert Oliver Kölli, Landesleiter des Jugendrotkreuzes in der Steiermark. „Es geht beim Bewerb aber um noch mehr als das eigene Können: Die Jugendlichen kommen zusammen, genießen den Austausch, schließen Freundschaften und lernen fürs Leben.“