Rote Wetterwarnung für die Steiermark: Gewitter, Hagel, Starkregen

Nach der großen Hitze ziehen nun heftige Gewitter über die Steiermark. Für weite Teile des Landes gilt aktuell sogar die rote Unwetterwarnung. Lokal kann es zu Starkregen, Sturm und Hagel kommen.

Nach einem sehr heißen Samstag mit Temperaturen von über 30 Grad haben am Nachmittag teils kräftige Gewitter die Steiermark erfasst. Besonders in der Obersteiermark bildeten sich erste Unwetterzellen mit Starkregen. Im weiteren Verlauf breiteten sich die Gewitter auch in Richtung Süden aus. Ein Blick auf die Warnkarte der Unwetterzentrale Österreich (UWZ) zeigt: Für die meisten steirischen Bezirke gilt aktuell sogar die Warnstufe Rot.

©UWZ Für die meisten steirischen Bezirke gilt am Samstag eine Wetterwarnung der Stufe Rot.

Starke Unwetter in der Steiermark: Fast 90 l/m² Regen

„Vor allem in der Steiermark gehen derzeit lokal kräftige Gewitter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen nieder, in den vergangenen Minuten war auch Graz betroffen. An manchen Stationen wurden bereits mehr als 50 l/m² Regen gemessen“, informierte die UWZ vor wenigen Minuten.

Laut aktuellen Messwerten kam es in manchen Regionen in der Steiermark bisher aber sogar auf einen Wert von fast 90 l/m² Niederschlag. Besonders stark betroffen waren dabei die Bezirke Bruck-Mürzzuschlag und Weiz. Laut Daten der Unwetterzentrale wurden in Mürzzuschlag bis 15 Uhr 86,5 l/m² Regen gemessen, in Bruck an der Mur waren es 82,3 l/m² (siehe Tabelle unten). Auch Pernegg an der Mur verzeichnete 38,6 l/m². In Graz wurden an der Universität 27,9 l/m² registriert. Weitere größere Regenmengen gab es unter anderem in Gleisdorf mit 17,8 l/m² sowie in Fischbach mit 16,1 l/m². Österreichweit lag lediglich Puchberg am Schneeberg mit 96,5 l/m² noch vor Mürzzuschlag. Mehr dazu liest du hier: Hagelunwetter bringt über 90 Liter Regen in kürzester Zeit.

©UWZ So viel Niederschlag wurde laut UWZ am Samstag zwischen 00:00 und 15:00 gemessen.

Heftige Unwetterwarnungen für die Steiermark

Regenwetter in Graz

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©Leserfoto | Regenwetter am Samstag in Graz

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2026 um 16:01 Uhr aktualisiert