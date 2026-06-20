Überflutungen, Hangrutsch: Gewitter fordert Einsatzkräfte in Mürzzuschlag

Starkregen und Gewitter haben am Samstag im Bezirk Mürzzuschlag zahlreiche Feuerwehreinsätze ausgelöst. Keller standen unter Wasser, Straßen wurden überflutet. Zudem mussten Hänge gesichert sowie ein Waldbrand bekämpft werden.

Nach einem heißen Sommertag haben am Nachmittag heftige Gewitter die Steiermark erreicht. Für große Teile des Landes gilt inzwischen die rote Unwetterwarnstufe. Lokal kommt es zu Starkregen, Sturmböen und Hagel, wobei sich die Gewitterzellen vom Norden aus weiter ausbreiten. Mehr dazu liest du hier: Rote Wetterwarnung für die Steiermark: Gewitter, Hagel, Starkregen.

Keller unter Wasser, Hänge rutschen ab: Unwettereinsätze im Bezirk Mürzzuschlag

Im Bezirk Mürzzuschlag sind die Einsatzkräfte aktuell besonders gefordert. Aufgrund von Gewitterentladungen und Starkregen wurden in Teilen des Bezirkes Mürzzuschlag viele Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren alarmiert. „Wasser ist in Räume und Keller eingedrungen und musste ausgepumpt werden. Kanaldeckel wurden durch den Wasserdruck ausgehoben und mussten abgesichert werden und eine Hangrutschung in Mürzzuschlag musste von den Einsatzkräften abgesperrt werden“, berichten die Feuerwehrkräfte gegen 16 Uhr.

Waldbrand und Überflutungen: Unwetter fordert Einsatzkräfte

In Spital am Semmering beseitigten die Einsatzkräfte der FF Spital Schwemmgut von überfluteten Straßen und hatten ebenfalls mit einer Hangrutschung und überfluteten Gebäuden zu tun. In der Stanz, Ortsteil Possegg, kam es zu einem Waldbrand, bei dem die Einsatzkräfte der FF Stanz und der FF Edelsdorf im Einsatz stehen. Derzeit sind rund 70 Einsatzkräfte mit elf Fahrzeugen im Einsatz.