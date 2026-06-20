Starkregen, Hagel, Sturm: Video zeigt Unwetter in der Oststeiermark

Am Samstag, 20. Juni 2026, sind Hagelunwetter durch große Teile der Steiermark gezogen. Teilweise hat es auch stark geregnet und gehagelt. Ein Video zeigt nun einige Eindrücke aus den Regionen im Osten des Landes.

In Österreich sind am Samstag, 20. Juni 2026, stellenweise stärkere Unwetter niedergegangen. Binnen kürzester Zeit hat es etwa in Puchberg am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich) stark geregnet und auch gehagelt. Alles dazu hier: Hagelunwetter bringt über 90 Liter Regen in kürzester Zeit. Die Steiermark stand dem aber um nichts nach, wie ein Youtube-Video nun zeigt.

Vom Hagel weiße Landschaften in der Oststeiermark

In diesem sind die Personen hinter der Seite „Unwetter Österreich“ in der Oststeiermark ausgerückt und zeigen, was sich in Wenigzell, Stubenberg am See (beide Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) und in Sankt Margarethen an der Raab (Bezirk Weiz) zugetragen hat. Die Bilder zeigen dabei neben Starkregen und folgenden Überschwemmungen auch von Hagel bedeckte, weiße Landschaften. Die Hagelkörner sind dabei durchaus auch einige Zentimeter groß. Folgend das Video, das sie auf Youtube hochgeladen haben.