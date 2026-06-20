Polizei-Großeinsatz: Mehrere Schwerverletzte nach Messerattacke

Bei einem Messerangriff in einem Wohnhaus in Sinabelkirchen wurden am Samstagnachmittag mehrere Menschen teils schwer verletzt. Die Polizei stand im Großeinsatz, die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Mann in einem Wohnhaus mehrere Personen mit einem Messer attackiert haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Mann in einem Wohnhaus mehrere Personen mit einem Messer attackiert haben.

Bei einem Vorfall in Sinabelkirchen im Bezirk Weiz sind am Samstagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Mann in einem Wohnhaus mehrere Personen mit einem Messer attackiert haben. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht, einige von ihnen erlitten sogar schwere Verletzungen. Todesopfer soll es laut aktuellem Stand keine geben.

Sinabelkirchen: Mehrere Personen bei Messerattacke verletzt

Zahlreiche Polizeistreifen standen im Einsatz und sicherten den Bereich ab. Die betroffenen Personen konnten rasch in Sicherheit gebracht werden. Nach der Tat soll der Verdächtige versucht haben, sich selbst Verletzungen zuzufügen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Nach ersten Informationen dürfte dem Geschehen ein familiärer Konflikt vorausgegangen sein. Die Ermittlungen der Polizei zu den genauen Umständen und dem Motiv des Mannes laufen weiterhin.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2026 um 19:55 Uhr aktualisiert