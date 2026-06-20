Zuerst Sonne, dann Gewitter: So wird das Wetter in der Steiermark

Die Steiermark startet am Sonntag sonnig und heiß in den Tag, im Laufe des Nachmittags steigt jedoch die Gefahr einzelner kräftiger Wärmegewitter.

Der Sonntag bringt in der Steiermark zunächst viel Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen. Bereits am Vormittag bleibt es überwiegend stabil und heiß, bevor sich über den Bergen zunehmend Quellwolken entwickeln.

Steiermark: Heißer Sommertag mit steigender Gewittergefahr

Ab der Mittagszeit können sich daraus lokal erste Schauer und Gewitter bilden. Besonders am Nachmittag nimmt die Gewitterneigung etwas zu, wobei diese vor allem punktuell auftreten und teils heftig ausfallen können. Schwerpunkte liegen voraussichtlich im Bereich des Oberen Murtals bis in die Weststeiermark, einzelne Gewitter sind jedoch im gesamten Land möglich. Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen etwa 14 und 19 Grad. Im Tagesverlauf wird es erneut sehr warm bis heiß mit Höchstwerten zwischen 30 und 34 Grad.