Auto in Vollbrand: Feuerwehreinsatz auf der A2

Am Samstag kam es auf der Südautobahn (A2) in Richtung Klagenfurt zu einem größeren Feuerwehreinsatz, der für kurzzeitige Verkehrsbeeinträchtigungen sorgte. Ein Auto geriet in Brand.

Am Samstag ist es auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Klagenfurt zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Ein PKW geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand und sorgte für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Nestelbach bei Graz. Die Einsatzkräfte führten unter schwerem Atemschutz die Brandbekämpfung durch und sicherten gleichzeitig die Unfallstelle ab. Unterstützt wurden sie dabei von Polizei, Rotem Kreuz, der Asfinag sowie einem Abschleppunternehmen. Der betroffene Bereich der Autobahn musste während der Löscharbeiten abgesichert werden.