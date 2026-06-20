Skip to content
Region auswählen:
/ ©Freiwillige Feuerwehr Nestelbach bei Graz
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz bei einem Autobrand.
Ein PKW geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand.
Nestelbach bei Graz
20/06/2026
Brandalarm

Auto in Vollbrand: Feuerwehreinsatz auf der A2

Am Samstag kam es auf der Südautobahn (A2) in Richtung Klagenfurt zu einem größeren Feuerwehreinsatz, der für kurzzeitige Verkehrsbeeinträchtigungen sorgte. Ein Auto geriet in Brand.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Samstag ist es auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Klagenfurt zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Ein PKW geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand und sorgte für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Nestelbach bei Graz. Die Einsatzkräfte führten unter schwerem Atemschutz die Brandbekämpfung durch und sicherten gleichzeitig die Unfallstelle ab. Unterstützt wurden sie dabei von Polizei, Rotem Kreuz, der Asfinag sowie einem Abschleppunternehmen. Der betroffene Bereich der Autobahn musste während der Löscharbeiten abgesichert werden.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz bei einem Autobrand.
©Freiwillige Feuerwehr Nestelbach bei Graz
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz bei einem Autobrand.
©Freiwillige Feuerwehr Nestelbach bei Graz
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: