Tochter holte Hilfe: Stiefvater soll Mutter und Bruder mit Messer attackiert haben

In Obergroßau im Bezirk Weiz soll ein 42-Jähriger seine Partnerin und deren 14-jährigen Sohn mit einem Messer verletzt haben. Die 16-jährige Tochter blieb unverletzt und holte Hilfe.

In Obergroßau im Bezirk Weiz kam es am Samstagnachmittag zu einem Großeinsatz. Eine Frau und ihr Sohn wurden mit einem Messer verletzt.

In Obergroßau im Bezirk Weiz kam es am Samstagnachmittag zu einem Großeinsatz. Eine Frau und ihr Sohn wurden mit einem Messer verletzt.

Am Samstagnachmittag, dem 20. Juni 2026, wurde die Polizei gegen 16.40 Uhr nach Obergroßau (Bezirk Weiz, Steiermark) gerufen. Gemeldet wurde, dass ein Mann offenbar mehrere Personen mit einem Messer attackiere. Kurz darauf startete ein Großeinsatz mit zahlreichen Polizeistreifen. Auch die Schnelle Interventionsgruppe rückte zum Tatort aus.

Tochter holte Hilfe

Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte die 16-jährige Tochter der 41-jährigen Frau Passanten angehalten. Sie sagte ihnen, dass ihr Stiefvater ihre Mutter und ihren Bruder mit einem Messer attackiere. Sie selbst blieb unverletzt. Die Zeugen sahen danach laut Polizei, wie ein Mann eine Frau und einen jungen Burschen auf der Terrasse beziehungsweise im Hof eines Einfamilienhauses offenbar mit einem Messer angriff.

©Freiwillige Feuerwehr Obergroßau Polizei, Rettung, Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte standen in Obergroßau im Einsatz. Der 42-jährige Verdächtige wurde lebensbedrohlich verletzt gefunden.

Opfer flüchteten

Die 41-Jährige und ihr 14-jähriger Sohn konnten selbst aus dem Haus flüchten. Zeugen leisteten Erste Hilfe, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Die Frau erlitt schwere Stich- und Schnittverletzungen, ihr Sohn wurde leicht verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht und befinden sich laut Polizei außer Lebensgefahr.

Verdächtiger gefunden

Zunächst war unklar, ob sich der Tatverdächtige noch im Haus befindet. Beamte der Schnellen Interventionsgruppe drangen deshalb in das Gebäude ein und durchsuchten es. In einem Zimmer fanden sie den 42-Jährigen lebensbedrohlich verletzt vor und leisteten Erste Hilfe. Laut Polizei dürfte er sich selbst schwere Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben.

Ermittlungen laufen

Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen. „Die Motivlage ist derzeit noch unklar“, heißt es von der Landespolizeidirektion Steiermark. Auch die Feuerwehr Obergroßau unterstützte den Einsatz. „Nach einem Familiendrama haben wir unser Feuerwehrhaus inkl. einiger KameradenInnen zur Unterstützung der Polizei und des Roten Kreuz zur Verfügung gestellt“, so die Feuerwehrleute. Im Einsatz standen unter anderem Feuerwehr, Rotes Kreuz, Notarzt, Rettungshubschrauber C12, Polizei, Cobra, ein Hubschrauber des Innenministeriums, das Kriseninterventionsteam Steiermark und weitere Kräfte. Einsatzende war um 20.30 Uhr.