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/ ©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur bei einem Einsatz.
Nach den schweren Regenfällen musste die Stadtfeuerwehr Bruck an der Mur zu beinahe 20 Einsätzen ausrücken.
Bruck an der Mur
21/06/2026
Nach Starkregen

Unwetter in Bruck: Feuerwehr fast 20 Mal gefordert

In Bruck an der Mur sorgte der Starkregen am Samstag für zahlreiche Einsätze: Die Stadtfeuerwehr wurde seit 15 Uhr zu beinahe 20 Schadensfällen gerufen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
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Nach den schweren Regenfällen am Samstag, dem 20. Juni 2026, musste die Stadtfeuerwehr Bruck an der Mur beinahe 20 Mal ausrücken. Seit 15 Uhr waren die Einsatzkräfte im Stadtgebiet unterwegs. Dabei arbeiteten sie einzelne Schadensfälle ab, die durch das Unwetter entstanden waren. Die Feuerwehr machte auch deutlich, dass zu Beginn eines Unwetters vor allem schwere Schadensfälle Vorrang haben. Leichtere Überschwemmungen, geringer Wassereintritt oder ähnliche Lagen mussten daher etwas warten. Die Einsätze wurden Schritt für Schritt abgearbeitet – abhängig davon, wie viele Feuerwehrleute und welche Ausrüstung zur Verfügung standen. Neben der Feuerwehr waren auch die Bürgermeisterin, der Amtsdirektor und die Bauabteilung der Stadtgemeinde im Einsatz.

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur |
Die Einsatzlagen wurden einzeln aufgenommen, nach Dringlichkeit gereiht und Schritt für Schritt abgearbeitet.
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