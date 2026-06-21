Unwetter hielten Feuerwehren in der Steiermark auf Trab

Der bisher heißeste Tag des Jahres ging in der Steiermark mit heftigen Gewittern zu Ende. Laut Unwetterzentrale wurden lokal auch in der Steiermark fast 100 Liter Regen pro Quadratmeter registriert – in der Region Bruck an der Mur waren es etwa 93 Liter. Am Samstagnachmittag, dem 20. Juni 2026, kam es dadurch in mehreren Orten zu Überflutungen, umgestürzten Bäumen und Problemen im Verkehr. In Graz waren unter anderem Öffis und Veranstaltungen betroffen, auch außerhalb der Landeshauptstadt rückten Feuerwehren zu zahlreichen Unwettereinsätzen aus. Am Sonntag soll es laut Unwetterzentrale in ähnlicher Art weitergehen.

23 Einsätze in Mürzzuschlag

Auch Mürzzuschlag wurde am Samstag schwer getroffen. Laut Stadtfeuerwehr zog in den Mittagsstunden eine heftige Gewitterfront über das Stadtgebiet. Ab 13 Uhr kam es durch starken Regen und Windböen im gesamten Ortsgebiet zu Einsätzen. Keller mussten ausgepumpt, Bäume von Straßen entfernt und Sicherungsarbeiten durchgeführt werden. Bis etwa 17 Uhr arbeitete die Feuerwehr insgesamt 23 Einsatzstellen ab. Unterstützt wurde sie dabei von der Freiwilligen Feuerwehr Spital am Semmering.

©Stadtfeuerwehr Mürzzuschlag | In Mürzzuschlag arbeitete die Feuerwehr nach Starkregen und Windböen insgesamt 23 Einsatzstellen ab.

Auch Rüsthaus in Mürzzuschlag überflutet

In Mürzzuschlag blieb sogar das eigene Rüsthaus nicht verschont. Im Feuerwehrhaus drang Wasser ein. Das Magazin und die Sanitärräume mussten ebenfalls vom Wasser befreit werden. Im Einsatz standen unter anderem HLF4, LFA, DLK 23-12, VFI, MTF und KDO. Auch die Freiwillige Feuerwehr Spital am Semmering war im Einsatz.

Muren in Kapfenberg

Auch in Kapfenberg sorgte die Unwetterfront für viel Arbeit. Laut Feuerwehr Kapfenberg-Stadt kam es im Löschbereich zu mehr als einem Dutzend Einsätzen. Mehrere Gebäude mussten ausgepumpt und Straßen wieder freigemacht werden. Zudem wurden Murenabgänge abgearbeitet. Mit Sandsäcken wurde der Wasserlauf korrigiert. Im Einsatz standen rund 20 Mitglieder der Feuerwehr Kapfenberg-Stadt mit mehreren Fahrzeugen. Unterstützt wurden sie vom Dienstleistungszentrum, einem Geologen des Landes Steiermark, der Stadtgemeinde Kapfenberg und Bürgermeister Matthäus Bachernegg.

©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg | In Kapfenberg musste die Feuerwehr nach der Unwetterfront Gebäude auspumpen, Straßen freimachen und Murenabgänge abarbeiten.

20 Unwetter-Einsätze in Bruck

In Bruck an der Mur wurde die Stadtfeuerwehr nach den schweren Regenfällen seit 15 Uhr zu beinahe 20 Einsätzen gerufen. Die Einsatzlagen wurden einzeln aufgenommen, nach Dringlichkeit geordnet und danach abgearbeitet. Die Feuerwehr wies darauf hin, dass in der Anfangsphase eines Unwetters vor allem schwere Schadensfälle Vorrang haben. Leichtere Überschwemmungen oder geringer Wassereintritt können deshalb etwas Geduld erfordern. Neben der Feuerwehr standen auch die Bürgermeisterin, der Amtsdirektor und die Bauabteilung der Stadtgemeinde im Einsatz.

©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur | In Bruck an der Mur wurde die Stadtfeuerwehr nach schweren Regenfällen zu beinahe 20 Einsätzen gerufen.

Einsätze in Prebensdorf

Auch die Freiwillige Feuerwehr Prebensdorf rückte am Samstag zweimal wegen des Unwetters aus. Um 15.25 Uhr wurde sie mittels stillem Alarm zu einem Kleinbrand beziehungsweise einer Rauchentwicklung alarmiert. Nach einem Blitzeinschlag führte die Feuerwehr eine Nachkontrolle durch. Um 19 Uhr folgte dann ein weiterer Einsatz: Ein umgestürzter Baum behinderte eine Straße. Die Einsatzkräfte machten die Fahrbahn wieder frei und reinigten sie. Im Einsatz stand das HLF2 Prebensdorf mit drei Personen.

©Freiwillige Feuerwehr Prebensdorf | In Prebensdorf kontrollierte die Feuerwehr nach einem Blitzeinschlag nach und entfernte später einen umgestürzten Baum von einer Straße.

Bäume auf der Straße in Kainbach bei Graz

In Kainbach bei Graz wurde die Freiwillige Feuerwehr um 15.28 Uhr zu einer Baumbergung in die Ragnitzstraße alarmiert. Nach starken Windböen waren mehrere Bäume samt Wurzelteller umgestürzt. Die Fahrbahn war dadurch blockiert. 14 Einsatzkräfte rückten mit HLF 4 und LKWA aus, zwei weitere blieben als Reserve im Rüsthaus. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, zerkleinerte die Bäume mit der Motorsäge, entfernte sie von der Straße und reinigte anschließend die Fahrbahn.

©Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz | In Kainbach bei Graz mussten umgestürzte Bäume in der Ragnitzstraße zerkleinert und von der Fahrbahn entfernt werden.

Unwetter sorgte auch für Chaos in Graz

In Graz sorgte das Unwetter ebenfalls für massive Einschränkungen. Das Augartenfest musste wegen Überflutung abgebrochen werden. Im öffentlichen Verkehr kam es zu Ausfällen, Umleitungen und starken Verspätungen. Betroffen waren unter anderem die Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5 und 7. Probleme gab es durch eine Oberleitungsstörung in der Herrengasse und einen Baum, der im Bereich Maiffredygasse auf eine Leitung gestürzt war. Auch die Buslinie 58 musste wegen überfluteter Straßen umgeleitet werden.