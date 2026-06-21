Nächste Unwetterwarnung für die Steiermark nach heftigem Gewitter-Samstag

Nach den heftigen Unwettern am Samstag bleibt es in der Steiermark weiter heiß und gewittrig. Für mehrere Bezirke gilt am Sonntag eine Vorwarnung vor Gewittern und Hagel.

Nach den heftigen Unwettern am Samstag bleibt die Gewittergefahr in der Steiermark auch am Sonntag bestehen.

Nach den heftigen Unwettern am Samstag bleibt die Gewittergefahr in der Steiermark auch am Sonntag bestehen.

Der bisher heißeste Tag des Jahres ist in der Steiermark am Samstag mit heftigen Gewittern zu Ende gegangen. Laut Unwetterzentrale Österreich wurden lokal auch in der Steiermark fast 100 Liter Regen pro Quadratmeter registriert – in der Region Bruck an der Mur waren es etwa 93 Liter. Am Sonntag, dem 21. Juni 2026, geht es mit Sonne, Hitze und neuer Gewittergefahr weiter.

Viele Bezirke betroffen

Für große Teile der Steiermark gibt es aktuell eine Vorwarnung vor Gewittern und Hagel. Betroffen sind laut Unwetterzentrale Österreich (UWZ) Hartberg-Fürstenfeld, Murtal, Deutschlandsberg, Graz-Umgebung, Leoben, Voitsberg, Liezen, Leibnitz, Murau, Bruck-Mürzzuschlag und Weiz. Für Graz-Stadt und die Südoststeiermark liegen demnach derzeit keine Warnungen vor. Die Warnkarte zeigt vor allem in weiten Teilen der Obersteiermark, Weststeiermark und Oststeiermark gelbe Warnbereiche.

©Unwetterzentrale Laut Unwetterzentrale Österreich gilt am Sonntag in mehreren steirischen Bezirken eine Vorwarnung vor Gewittern und Hagel.

Hitze bleibt Thema

Laut den Meteorologen der GeoSphere Austria startet der Sonntag in der Steiermark mit viel Sonne und Hitze. In der Früh liegt noch Nebel über dem Mürztal und dem oberen Murtal, dieser löst sich aber bald auf. Ab Mittag bilden sich über den Bergen größere Quellwolken. Später können erste gewittrige Schauer entstehen. Am Nachmittag steigt die Gewittergefahr etwas an. Es werden lokale, aber heftige Wärmegewitter erwartet. Am ehesten können sie sich vom Oberen Murtal bis zur Weststeiermark bilden, ganz ausschließen kann man sie aber nirgends.

Bis 34 Grad am Sonntag

Die Frühtemperaturen liegen am Sonntag laut GeoSphere Austria zwischen 13 und 19 Grad. Am Tag werden 30 bis 34 Grad erreicht. Am Abend sollen die Gewitter wieder abklingen, die Wolken lockern auf. In der Nacht wird es zum Teil klar. Die Temperaturen gehen auf 20 bis 14 Grad zurück.

Unwetter zog am Samstag durch die Steiermark

Schon am Samstag hielten Starkregen, Windböen und umgestürzte Bäume die Feuerwehren in mehreren steirischen Orten auf Trab. In Graz kam es zu Überflutungen, Öffi-Ausfällen, Umleitungen und dem Abbruch des Augartenfests. In Kainbach bei Graz blockierten mehrere umgestürzte Bäume die Ragnitzstraße. In Mürzzuschlag wurden 23 Einsatzstellen abgearbeitet, auch das Rüsthaus war von eindringendem Wasser betroffen. In Bruck an der Mur wurde die Stadtfeuerwehr zu beinahe 20 Einsätzen gerufen. Auch in Prebensdorf und Kapfenberg mussten Feuerwehren nach dem Unwetter ausrücken.

©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg | Nach den heftigen Gewittern am Samstag, dem 20. Juni, standen Feuerwehren in mehreren steirischen Orten im Einsatz, um Straßen freizumachen, Keller auszupumpen und Schäden zu sichern.

Für diese Bezirke gilt laut UWZ eine Unwetterwarnung: Laut Unwetterzentrale Österreich gilt aktuell eine Vorwarnung vor Gewittern und Hagel für: Hartberg-Fürstenfeld, Murtal, Deutschlandsberg, Graz-Umgebung, Leoben, Voitsberg, Liezen, Leibnitz, Murau, Bruck-Mürzzuschlag und Weiz. Für Graz-Stadt und die Südoststeiermark liegen laut UWZ derzeit keine Warnungen vor.f

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.06.2026 um 08:03 Uhr aktualisiert