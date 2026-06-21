Steiermark schwitzt weiter: Bis 33 Grad in der neuen Woche

Nach dem Unwetter-Samstag bleibt es in der Steiermark heiß und gewittrig. Am Sonntagvormittag scheint oft die Sonne, am Nachmittag können lokal heftige Wärmegewitter entstehen.

Nach den heftigen Unwettern am Samstag bleibt die Wetterlage in der Steiermark auch am Sonntagvormittag im Blick. In mehreren Orten mussten Feuerwehren wegen Überflutungen, umgestürzter Bäume und Muren ausrücken. Laut Unwetterzentrale Österreich gilt am Sonntag, dem 21. Juni, in mehreren steirischen Bezirken eine Vorwarnung vor Gewittern und Hagel. Gleichzeitig geht es laut GeoSphere Austria mit viel Sonne und Hitze weiter.

Sonntag wird gewittrig in der Steiermark

In der Früh lag noch Nebel über dem Mürztal und dem oberen Murtal, dieser löst sich laut GeoSphere Austria aber bald auf. Ab Mittag bilden sich über den Bergen größere Quellwolken. Später sind erste gewittrige Schauer möglich. Am Nachmittag steigt die Gewittergefahr etwas an. Es bilden sich nur lokale, dafür aber heftige Wärmegewitter. Am ehesten können sie vom Oberen Murtal bis zur Weststeiermark entstehen. Ganz ausschließen kann man Gewitter aber nirgends. Die Höchstwerte liegen am Sonntag bei 30 bis 34 Grad. Im Lauf des Sonntagabends klingen die Gewitter laut Prognose wieder ab. Danach lockern die Wolken auf. In der Nacht wird es zum Teil klar. Die Temperaturen gehen auf 20 bis 14 Grad zurück. Nach dem heißen Tag bleibt es also auch in der Nacht in vielen Regionen mild.

Montag bringt Sommerhitze in die Steiermark

Der Montag bringt kaum Abkühlung. Laut GeoSphere Austria wird es sehr sonnig und am Nachmittag weiterhin heiß. Über dem Bergland der Obersteiermark bis ins steirische Randgebirge sind am Nachmittag wieder einzelne kräftige Wärmegewitter möglich. In den Niederungen im Südosten ist die Gewittergefahr etwas geringer. Die Frühwerte liegen zwischen 14 und 20 Grad. Am Nachmittag werden 30 bis 33 Grad erreicht.

31 Grad am Dienstag

Auch am Dienstag gibt es keine wesentliche Wetteränderung. Das sommerlich heiße Wetter setzt sich fort. Am Nachmittag können sich wieder einzelne Wärmegewitter bilden. Diese entstehen laut Prognose vor allem über den Bergen. Teils können sie auch recht kräftig ausfallen. Die Höchstwerte liegen rund um 31 Grad.

Hitze legt weiter zu

Der Mittwoch wird laut GeoSphere Austria ein sehr sonniger Tag. Am Nachmittag tauchen über den steirischen Bergen voraussichtlich wieder Quellwolken auf. Einzelne Wärmegewitter sind am ehesten in den westlichen Landesteilen möglich. In vielen Regionen geht der Tag aber trocken zu Ende. Mit Höchstwerten bis 32 Grad bleibt es erneut heiß. Am Donnerstag setzt sich unter Hochdruckeinfluss trockenes und durchwegs sonniges Hochsommerwetter fort. Die Hitze verstärkt sich laut Prognose sogar nochmals, die Gewittergefahr geht zurück. Die Höchstwerte liegen zwischen 30 und 33 Grad.