Nach „Sieg Heil“-Rufen: Montanuni Leoben soll Kooperationen stoppen

In Leoben reißt die Kritik nach den berichteten Vorfällen rund um Burschenschafter nicht ab. Nach der SPÖ meldet sich nun der VSStÖ Leoben mit klaren Forderungen an die Montanuniversität.

Nach den berichteten gewalttätigen Übergriffen im Umfeld eines Burschenschafter-Festes im Leobener Stadtteil Donawitz gibt es nun weitere politische Reaktionen. Bereits zuvor hatten SPÖ-Abgeordnete volle Aufklärung und Konsequenzen gefordert. 5 Minuten berichtete: „Sieg Heil“-Rufe in Leoben: Jetzt wird Aufklärung gefordert. Nun wendet sich auch der Verband Sozialistischer Student_innen Leoben, kurz VSStÖ, an das Rektorat der Montanuniversität Leoben. Der VSStÖ fordert langfristige und strukturelle Konsequenzen. In der Aussendung verweist der VSStÖ auf mehrere Vorfälle. In der Aussendung nennt der VSStÖ die Einladung des deutschen AfD-Politikers Matthias Helferich durch die Burschenschaft „Leder“ sowie einen brutalen rassistischen Angriff mit „Sieg Heil“-Rufen durch Burschenschafter auf einen Taxilenker. Schon zuvor hatte die SPÖ nach den Vorfällen in Donawitz eine parlamentarische Anfrage angekündigt. Auch der VSStÖ sieht nun die Universität in der Pflicht.

Scharfe Worte

Helena Körner vom VSStÖ Leoben kritisiert dabei nicht nur einzelne Vorfälle, sondern auch den Umgang mit Burschenschaften in Leoben. „Dass sich die Rechtsextreme in Leoben offenbar so wohl und sicher fühlen, ist kein Zufall. Es ist das direkte Ergebnis jahrelanger struktureller und finanzieller Unterstützung sowie des chronischen Wegsehens von Rektorat, Stadtregierung und auch Teilen der ÖH Leoben“, so Körner. Aus Sicht des VSStÖ brauche es daher mehr als nur Worte. Die Kritik richtet sich konkret an das Rektorat der Montanuniversität.

Uni im Fokus

Ein weiterer Punkt ist der kommende Woche stattfindende Bierauszug. Laut VSStÖ wird dieser gemeinsam mit Vertretern der Leobner Verbindungen auf der Rampe der Universität feierlich eröffnet. Auch die Burschenschaft „Leder“ sei damit Teil einer offiziellen Veranstaltung der Universität Leoben. Der VSStÖ sieht darin einen Widerspruch zu einer glaubwürdigen Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte der Universität.

Klare Forderungen

Der VSStÖ Leoben fordert nun einen sofortigen Kooperationsstopp mit Burschenschaften. Die Montanuniversität Leoben solle laufende Verträge und Vereinbarungen mit Burschenschaften mit sofortiger Wirkung auflösen. Außerdem fordert der Verband einen dauerhaften Ausschluss von Burschenschaften von universitären Veranstaltungen, akademischen Feiern und repräsentativen Tätigkeiten. Auch direkte oder indirekte finanzielle Förderungen, Raumüberlassungen oder Privilegien durch Universität und Stadtgemeinde Leoben sollen laut VSStÖ sofort beendet werden.