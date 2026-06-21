Blitzschlag löst Feuer aus: Florianis verhindern Waldbrand

In Possegg in Stanz im Mürztal schrillten die Sirenen: Ein Blitzschlag setzte einen Frattenhaufen in Brand. Die Feuerwehr rückte rasch aus und verhinderte einen größeren Waldbrand.

In Possegg in Stanz im Mürztal (Steiermark) kam es zu einem Feuerwehreinsatz. Auslöser war laut der Freiwilligen Feuerwehr Stanz im Mürztal ein Blitzschlag. Dadurch geriet ein Frattenhaufen in Brand. Die Lage war heikel, weil daraus ein größerer Waldbrand entstehen hätte können. Die Einsatzkräfte reagierten schnell. Besonders wichtig war dabei der Einsatz mit schwerem Atemschutz. So konnte verhindert werden, dass sich das Feuer weiter ausbreitet.

Brand rasch eingebremst

Vor Ort waren mehrere Fahrzeuge und Einsatzkräfte. Von der Feuerwehr Stanz rückten HLF 2 Stanz, LFA Stanz und MTF Stanz mit 23 Mann aus. Dazu kam ein Lkw mit Kran der Gemeinde Stanz mit einem Mann. Auch HLF 1 Edelsforf war mit 9 Mann im Einsatz. Durch das schnelle Eingreifen blieb es beim Brand des Frattenhaufens. Ein größerer Waldbrand konnte verhindert werden.