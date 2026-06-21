68-Jähriger nach Sturz mit E-Bike in Lebensgefahr

In Markt Hartmannsdorf im Bezirk Weiz kam ein 68-Jähriger Sonntagfrüh mit seinem E-Bike zu Sturz. Eine Passantin fand ihn neben der Fahrbahn. Der Mann wurde ins LKH Graz geflogen.

Ein 68-jähriger E-Biker wurde in Markt Hartmannsdorf schwer verletzt neben der Fahrbahn gefunden und ins LKH Graz geflogen.

Ein 68-jähriger E-Biker wurde in Markt Hartmannsdorf schwer verletzt neben der Fahrbahn gefunden und ins LKH Graz geflogen.

Am Sonntag, dem 21. Juni 2026, wurde die Polizei gegen 8.40 Uhr per Notruf alarmiert. Im Bereich Ulrichsbrunn lag eine verletzte Person neben der Fahrbahn. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem E-Bike im Bereich Ulrichsbrunn auf einer abschüssigen Gemeindestraße zu Sturz gekommen sein“, heißt es vonseiten der Beamten.

Passantin entdeckte Schwerverletzten

Eine Passantin entdeckte den schwer verletzten Mann und verständigte die Polizei. Der 68-Jährige trug laut Landespolizeidirektion Steiermark einen Fahrradhelm. Beim Eintreffen der Beamten war er nicht ansprechbar. Nach der Versorgung durch den Notarzt wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz gebracht. Die Verletzungen sind laut Notärztin lebensbedrohlich.