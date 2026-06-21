Hof überflutet: Feuerwehrkamerad nach Unwetter selbst in Not

In Kapfenberg hat das Unwetter nicht nur Straßen und Gebäude getroffen. Ein Feuerwehrkamerad, der sonst selbst hilft, steht nach der Überschwemmung seines Hofes vor schweren Schäden.

Nach der Unwetterfront in Kapfenberg sind die Schäden groß: Ein Hof wurde überflutet, Gebäude, Maschinen und Vorräte wurden beschädigt.

Nach der Unwetterfront in Kapfenberg sind die Schäden groß: Ein Hof wurde überflutet, Gebäude, Maschinen und Vorräte wurden beschädigt.

Nach der Unwetterfront in Kapfenberg wird nun sichtbar, wie hart das Gewitter einzelne Menschen getroffen hat. Ein Hof wurde überflutet, Gebäude, Maschinen und Vorräte wurden beschädigt. Für die Betroffenen geht es jetzt nicht nur ums Aufräumen, sondern auch um die Frage, wie die nötigen Reparaturen bezahlt werden können. In einer GoFundMe-Kampagne wird deshalb um Unterstützung gebeten.

Unwetter traf Kapfenberg hart

Die Unwetterfront zog am Nachmittag des 20. Juni über Kapfenberg. Für die Mannschaft der FF Kapfenberg-Stadt bedeutete das viel Arbeit. Im Löschbereich kam es laut Feuerwehr zu mehr als einem Dutzend Einsätzen. Gebäude mussten ausgepumpt, Straßen wieder freigemacht und Murenabgänge abgearbeitet werden. Auch der Wasserlauf musste mit Sandsäcken korrigiert werden.

©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg | Die FF Kapfenberg-Stadt war nach dem Unwetter bei mehr als einem Dutzend Einsätzen gefordert. Jetzt braucht ein Kamerad aus den eigenen Reihen selbst Hilfe.

Viele halfen mit

Im Einsatz standen rund 20 Mitglieder der FF Kapfenberg-Stadt mit mehreren Fahrzeugen. Unterstützt wurden sie vom Dienstleistungszentrum, einem Geologen des Landes Steiermark, der Stadtgemeinde Kapfenberg und Bürgermeister Matthäus Bachernegg. Nach diesen Einsätzen steht nun ein Feuerwehrkamerad selbst vor den Folgen des Unwetters.

Große Schäden

In der Kampagne heißt es: „Durch das schwere Unwetter wurde unser Hof überflutet und es entstanden erhebliche Schäden an Gebäuden, Maschinen und Vorräten. Die Aufräumarbeiten und notwendigen Reparaturen stellen uns vor große finanzielle Herausforderungen. Jede Unterstützung hilft dabei, die Folgen der Überschwemmung zu bewältigen und den Betrieb wieder aufzubauen. Wir danken allen Helferinnen und Helfern sowie allen, die uns in dieser schwierigen Zeit unterstützen“

Helfer braucht Hilfe

Besonders bitter: Betroffen ist laut Feuerwehr der Stadt Kapfenberg ein Kamerad aus den eigenen Reihen. Also jemand, der sonst selbst ausrückt, wenn andere in Not sind. Die Feuerwehr schreibt dazu: „Helfer braucht Hilfe! Das gestrige Unwetter hat leider den Hof und die Geräte eines Kameraden von uns verwüstet. Unterstützen auch Sie unseren Kameraden, denn in der Not unterstützt auch er Sie.“

Spendenkampagne: Hilfe für Familie Lenes vulgo Grabler nach Naturkatastrophe Ort: Kapfenberg

Ziel: 5.000 Euro

Bisher: 790 Euro (Stand: Sonntag, 21. Juni, 12.48 Uhr) Die Spenden sollen beim Aufräumen, Reparieren und Wiederaufbau des überfluteten Hofes helfen. Hier kannst du helfen: GoFundMe

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.06.2026 um 13:05 Uhr aktualisiert