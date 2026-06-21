Impulse für Forschung, Lehre und Internationalisierung in Leoben

Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner besuchte die Montanuniversität Leoben, um sich über aktuelle Entwicklungen in Forschung und Lehre sowie über strategische Internationalisierungsvorhaben zu informieren. Im Mittelpunkt standen ein vertiefter Austausch mit dem Rektorat sowie Einblicke in Schlüsselbereiche, die die wissenschaftliche Exzellenz und die Anwendungsorientierung der Universität prägen.

Besuch von BM Eva-Maria Holzleitner an der Montanuniversität Leoben

Zum Auftakt erörterten Rektoratsmitglieder gemeinsam mit der ÖH-Vorsitzenden und der Delegation der Bundesministerin die strategische Ausrichtung der Montanuniversität in Hinblick auf Exzellenz in der Lehre, die Weiterentwicklung profilgebender Forschungsschwerpunkte und die Stärkung internationaler Netzwerke. Daran anschließend verschaffte sich die Bundesministerin im Studienzentrum einen Überblick über die Infrastruktur und Services, die Studierende und Lehrende in Studium, Forschung und Weiterbildung unterstützen. Ein weiterer Programmpunkt war der Besuch im Labor von Univ. Prof. Romaner, in dem Teams aus Forschung und Entwicklung aktuelle Projekte im Bereich der Quantensensorik präsentierten. Die Gespräche zeigten, wie hochsensitive Messverfahren neue Potenziale in der Werkstofftechnik und industriellen Prozessüberwachung eröffnen. Den Abschluss bildete ein Besuch im Forschungszentrum für Wasserstoff und Kohlenstoff, wo laufende Arbeiten zu H 2 -Infrastruktur, CO 2 -Kreisläufen, Methanpyrolyse und der Nutzung von Biomasse vorgestellt wurden. Dabei wurde deutlich, wie die Montanuniversität wissenschaftliche Erkenntnisse in Lösungen für die Energie- und Rohstoffwende überführt.

©Kevin Legenstein/Brainsworld v.l.n.r.: Univ.-Prof. Romaner, Bundesministerin Holzleitner und Rektor Moser.

Rektor Moser betonte die Bedeutung des Besuchs: „Der Dialog mit der Bundesministerin hat gezeigt, wie relevant unsere Forschungs- und Lehrschwerpunkte für die Transformation von Industrie und Gesellschaft sind. Wir verbinden exzellente Grundlagenforschung mit praxisnahen Lösungen – von der Quantensensorik bis zur nachhaltigen Prozessindustrie – und stärken damit auch unsere internationale Sichtbarkeit. Besonders wichtig ist mir, dass wir unsere Studierenden in diese Entwicklungen aktiv einbinden und ihnen die besten Voraussetzungen für eine Karriere in einem dynamischen, globalen Umfeld bieten.“

Impulse für Forschung, Lehre und Internationalisierung

„Die großen Zukunftsfragen werden nicht im Alleingang gelöst. Fortschritt entsteht dort, wo Menschen, Institutionen und Ideen zusammenkommen. Die Montanuniversität Leoben lebt genau diesen Gedanken. In der engen Zusammenarbeit mit ihren Partner:innen, etwa im Rahmen von TU Austria, ebenso wie mit Industrie, Wirtschaft, Forschungseinrichtungen und internationalen Netzwerken. Für mich ist das ein wichtiges Signal: Wissenschaftliche Stärke entsteht nicht durch Abschottung, sondern durch Zusammenarbeit. Wer Wissen teilt, Kompetenzen bündelt und Forschung gemeinsam mit Wirtschaft und Industrie in konkrete Anwendungen übersetzt, stärkt nicht nur den Forschungsstandort, sondern schafft die Grundlage für nachhaltigen Wohlstand. Die Montanuniversität Leoben zeigt eindrucksvoll, wie dieser Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Praxis gelingen kann“, unterstreicht Bundesministerin Holzleitner in ihrem Statement. Mit dem Besuch wurde die enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis weiter vertieft. Die Montanuniversität Leoben bekräftigte ihren Anspruch, als treibende Kraft für Innovation und nachhaltige industrielle Wertschöpfung in Österreich und darüber hinaus zu wirken.