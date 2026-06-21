Zwei Riesenzecken in der Steiermark gefunden

Die AGES führt aktuell ein Forschungsprojekt durch, bei dem man Zecken bringen oder einschicken kann. Bisher wurden neben den "gewöhnlichen" Gattungen auch zwei Riesenzecken gefunden - beide in der Steiermark.

Die Riesenzecke wurde dieses Jahr bereits zwei Mal in Österreich nachgewiesen.

Die Riesenzecke wurde dieses Jahr bereits zwei Mal in Österreich nachgewiesen.

Aktuell läuft ein Forschungsprojekt der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Dabei handelt es sich um ein Zecken-Überwachungs-Programm, das in Form eines Citizen Scientist-Projekts durchgeführt wird. Heißt: Jeder kann mitmachen. Und bisher haben im Jahr 2026 auch richtig viele Menschen in Österreich schon mitgemacht. Mit Stand 18. Juni 2026 wurden laut AGES bereist über 3.454 Zecken aus ganz Österreich eingesendet, die Ersten wurden dabei schon Anfang Februar gemeldet.

Eine Riesenzecke auch im Labor untersucht

Die meisten Zecken, die der AGES identifiziert wurden, hat man aus Oberösterreich bekommen, gefolgt von Niederösterreich und Kärnten. Die wenigsten waren es aus der Steiermark, Tirol und Wien. 96,8 Prozent der gefundenen Zecken waren von der Gattung Ixodes – auch als Gemeiner Holzbock bekannt. Aber auch die Hyalomma Zecke (auch Riesenzecke) wurde in Österreich dieses Jahr schon gemeldet. Genauer gesagt wurden zwei Exemplare in der Steiermark gefunden. „Eine davon konnte im Labor untersucht werden und wurde negativ für Krim-Kongo Hämorrhagisches Fieber Virus und Rickettsien getestet“, so die AGES. Die Riesenzecke wurde übrigens im Oktober 2018 erstmals in Österreich nachgewiesen.

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Krankheiten von Riesenzecke übertragen – das sind die Symptome

Diese Krankheiten, die in Österreich ansonsten nicht sonderlich verbreitet sind, kann die Riesenzecke unter anderem übertragen. Normalerweise ist sie eher in südlicheren Gefilden heimisch, vor allem durch Zugvögel kann sie allerdings auch nach Österreich gelangen. Symptome des Krim-Kongo-Fiebers sind etwa hohes Fieber, Muskelschmerzen, Schwindel, Lichtscheu, Bauchschmerzen, Durchfall, Erbrechen und in schweren Fällen auch Blutungen. Die Sterblichkeitsrate bei der schweren Krankheit liegt zwischen fünf und 30 Prozent. Das Zeckenbissfieber durch Rickettsien äußert sich durch Fieber, Kopfschmerzen, einem Ausschlag und einem absterbenden, kleinen Hautareal an der Einstichstelle, entwickelt allerdings keine so schweren Krankheitsverläufe wie das Krim-Kongo-Fieber.

Das ist die Hyalomma Zecke

Die Riesenzecke macht ihrem Namen übrigens alle Ehre. Das erwachsene Tier ist fünf bis sechs Millimeter groß, vollgesogen kann es bis zu zwei Zentimeter erreichen. Ausgewachsene Tiere verstecken sich in der Erde und laufen aktiv zum Opfer. Sie können einen möglichen Wirt aus einer Entfernung von drei bis neun Metern erkennen und diesen zehn Minuten oder sogar länger verfolgen. Dabei legen sie durchaus Strecken von bis zu 100 Metern zurück.

Was, wenn ich eine Riesenzecke gefunden habe?

Hat man eine Zecke gefunden und den Verdacht auf eine „Riesenzecke“, bittet die AGES um ein Foto an die Mail-Adresse zecken@ages.at. Zusätzlich soll man sie aufbewahren, bis sich die Experten zurückmelden, eventuell sind noch weitere Untersuchungen notwendig. Ist die Zecke noch nicht vollgesogen, kann man sie auf einem Blatt Papier fixieren – etwa mit Klebeband. Hat sie sich bereits mit Blut vollgesogen, sollte man eher ein Gläschen, einen Behälter oder eine kleine Plastikschachtel verwenden. Zusätzlich kann die Zecke auch bei der AGES abgegeben werden. An welchen acht Standorten in Österreich das möglich ist, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.