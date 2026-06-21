Lebenshilfe Hartberg lädt zum Markttag und Sommerfest

Mit einem Markttag in St. Johann in der Haide und einem Sommerfest in Neudau lädt die Lebenshilfe Hartberg heuer zum gemeinsamen Erleben, Genießen und Begegnen ein. Der Eintritt ist bei beiden Veranstaltungen frei.

Den Auftakt bildet der Markttag am Donnerstag, dem 2. Juli 2026, in der Tageswerkstätte in St. Johann in der Haide: Von 9 bis 15 Uhr werden liebevoll gestaltete Dekorations- und Geschenkartikel aus Keramik, verschiedene Gewürze sowie Produkte der Marken KOST-BAR und NÄH-Bar präsentiert. Auch für Snacks und Erfrischungen ist gesorgt – ein Besuch bei freiem Eintritt lohnt sich in jeder Hinsicht. Für die von der Lebenshilfe Hartberg begleiteten Menschen bietet der Markttag die Möglichkeit, den Weg ihrer Produkte bis zum Verkauf aktiv mitzugestalten und dafür unmittelbar Anerkennung und Wertschätzung zu erfahren.

©Lebenshilfe Hartberg ©Lebenshilfe Hartberg ©Lebenshilfe Hartberg

Lebenshilfe-Cocktail

Mitten im Sommer lädt die Lebenshilfe Hartberg dann zum großen Sommerfest ins Veranstaltungszentrum „Das Inklusiv“ in Neudau ein: Gefeiert wird am Samstag, dem 29. August 2026, ab 11 Uhr. Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Angebot mit Grill und Smoker, Kaffee und Kuchen, einem Eiswagen sowie erfrischenden Getränken – darunter auch ein eigens kreierter Lebenshilfe-Cocktail. Livemusik sorgt für die passende Stimmung und macht das Fest zu einem Treffpunkt für Jung und Alt. Das Fest findet bei freiem Eintritt und bei jedem Wetter statt – entweder im Garten oder im Veranstaltungssaal. Dabei werden Inklusion und Teilhabe erlebbar. Alle sind willkommen, im Mittelpunkt steht die Begegnung auf Augenhöhe. Zwei Veranstaltungen, ein Sommer: Die Lebenshilfe Hartberg als Ort der Begegnung und des Miteinanders erleben.