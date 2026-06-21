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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Stau nach einem Unfall auf der A2.
Autofahrer müssen mit Staus und Verzögerungen rechnen.
Graz-Umgebung
21/06/2026
Verzögerungen

Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf A2 sorgt für Stau

Auf der A2 Süd Autobahn kam es am Nachmittag zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Zwischen Lieboch und Unterpremstätten kommt es zu Sperren und Verzögerungen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)
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Auf der A2 Süd Autobahn kam es am Sonntagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Zwischen Lieboch und Unterpremstätten (Bezirk Graz-Umgebung) in Fahrtrichtung Graz sind laut ASFINAG derzeit mehrere Fahrstreifen gesperrt. Der Unfall ereignete sich gegen 17.17 Uhr. Autofahrer müssen mit Staus und Verzögerungen rechnen. Die Aufräumarbeiten und die Sperren sollen voraussichtlich bis etwa 18.30 Uhr andauern. Nähere Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt. Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.06.2026 um 18:14 Uhr aktualisiert
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