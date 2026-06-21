Leihe verlängert: Konstantin Schopp bleibt bei TSV Hartberg

Der TSV Hartberg kann auch in der kommenden Saison auf Konstantin Schopp bauen. Die Leihe des 20-jährigen Innenverteidigers wurde verlängert, womit der Abwehrspieler weiterhin für die Oststeirer auflaufen wird. Konstantin Schopp, Sohn von Cheftrainer Markus Schopp, stand bereits im Frühjahr 2026 für Hartberg im Einsatz und überzeugte dabei in sieben Pflichtspielen mit starken Leistungen. Der 1,95 Meter große Verteidiger ist zudem Teil des aktuellen U21-Nationalteams und soll auch künftig eine wichtige Rolle in der Hartberger Defensive einnehmen.

TSV Hartberg verlängert Leihe von Konstantin Schopp

Der Spieler selbst freut sich über die Fortsetzung seines Engagements in der Bundesliga und betont die Möglichkeit, sich in Hartberg sportlich und persönlich weiterentwickeln zu können. Das Umfeld beim TSV biete dafür ideale Bedingungen, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu setzen. Auch Cheftrainer und Technischer Direktor Markus Schopp zeigt sich zufrieden mit der Verlängerung der Leihe. Schopp habe seine Qualitäten bereits unter Beweis gestellt und passe hervorragend zum sportlichen Weg des Vereins. Gleichzeitig hebt er das große Entwicklungspotenzial des jungen Innenverteidigers hervor. Auch Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr betont die positive Entwicklung des Nachwuchsspielers und bedankt sich beim abgebenden Klub für die gute Zusammenarbeit. Mit der Verlängerung soll Schopp weiterhin eine zentrale Rolle im Team einnehmen und zur Stabilität in der Defensive beitragen.