Tragischer Unfall: Zwei Motorradfahrer sterben nach heftiger Kollision mit Pkw

Zwei Todesopfer forderte ein schwerer Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Ennstalstraße zwischen der Steiermark und Salzburg.

Nach dem tragischen Zusammenstoß zwischen Radstadt und Mandling blieb die Bundesstraße für die Rettungs- und Aufräumarbeiten komplett gesperrt.

Nach dem tragischen Zusammenstoß zwischen Radstadt und Mandling blieb die Bundesstraße für die Rettungs- und Aufräumarbeiten komplett gesperrt.

Ein tragisches Unglück im Straßenverkehr hat am Sonntagabend auf der Ennstalstraße zwei Todesopfer gefordert. Auf Salzburger Boden, genauer gesagt im Abschnitt zwischen Radstadt und dem obersteirischen Mandling, stießen ein Pkw und ein Motorrad aus bisher unbekanntem Grund zusammen.

Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg

Der Aufprall war derart heftig, dass die beiden Motorradfahrer tödliche Verletzungen davontrugen, wie der ORF berichtet. Unmittelbar eingeleitete Reanimationsversuche durch anwesende Passanten und Ersthelfer blieben ohne Erfolg. Selbst die Besatzung des alarmierten Rettungshubschraubers Christophorus 14 aus Niederöblarn konnte nach der Landung an der Unfallstelle nur noch den Tod der beiden Personen feststellen.

Autofahrer ebenso verletzt

Die Kollision forderte zudem zwei Verletzte im Auto. Nach einer ersten medizinischen Betreuung direkt vor Ort transportierten die Rettungsdienste die beiden Pkw-Insassen zur weiteren Behandlung in das Unfallkrankenhaus nach Schwarzach im Pongau. Für die Dauer des Rettungsfluges, der Versorgung der Verletzten und der anschließenden Reinigung der Fahrbahn musste die Bundesstraße in diesem Bereich komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.06.2026 um 19:22 Uhr aktualisiert