600 Jugendliche zeigten ihr Können beim Feuerwehrjugendbewerb
Rund 600 Jugendliche stellten beim Bereichsfeuerwehrjugendleistungsbewerb in der Veitsch ihr Können unter Beweis. Insgesamt gingen 197 Gruppen und Teams aus der Steiermark und Niederösterreich an den Start.
Der Bereichsfeuerwehrjugendleistungsbewerb der Bereiche Mürzzuschlag und Bruck an der Mur lockte am Sonntag rund 600 Jugendliche ins Brunnalmstadion in der Veitsch. Insgesamt stellten 197 Gruppen und Teams aus der Steiermark sowie aus Niederösterreich ihr Können unter Beweis. Unter der Leitung des rund 50-köpfigen Bewerterteams verlief die Veranstaltung reibungslos. Die Freiwillige Feuerwehr Veitsch Ort zeichnete für die Organisation des Bewerbs verantwortlich.
In den Wertungen der Bereichsfeuerwehrverbände konnten sich unter anderem die Feuerwehrjugend Freßnitz sowie die gemischte Gruppe Aflenz/Etmißl/St. Ilgen/Thörl durchsetzen. Auch Gästegruppen aus der Steiermark und Niederösterreich waren erfolgreich. Ein besonderer Höhepunkt war der Parallelbewerb der besten Gruppen. Hier sicherte sich die Feuerwehrjugend Kornberg-Bergl mit einer fehlerfreien Zeit den Sieg. Zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Feuerwehrwesen wohnten der Siegerehrung bei. Der Bewerb bildete zugleich einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerb 2027 in Krieglach.
Die Sieger beim Feuerwehrjugendleistungsbewerb:
Den Sieg in der Wertung des Bereichsfeuerwehrverbandes Mürzzuschlag in der Kategorie Bronze und Silber sicherte sich die Feuerwehrjugend Freßnitz. In der Wertung Bruck/Mur ging der Sieg in den Kategorien Bronze und Silber an die gemischte Gruppe Aflenz/Etmißl/St.Ilgen/Thörl 1. Von den steirischen Gästen war die Jugendgruppe Kornberg-Bergl in Bronze und die Feuerwehrjugend Liechendorf in Silber nicht zu schlagen. In der Bundesländerwertung ging der 1. Platz in Bronze und Silber an die Feuerwehrjugend Küb1 aus Niederösterreich.
Die Sieger beim Bewerbsspiel
In der Wertung Bereich Mürzzuschlag siegte in Bronze Edelsdorf und in Silber Altenberg an der Rax. In der Wertung Bereich Bruck/Mur siegte in Bronze Aflenz 3 und in Silber Aflenz 2. In der Wertung Gäste Steiermark siegte Ratten 1 in Bronze und Liechendorf 1 in Silber
Parallelbewerb:
Das Highlight des Tages war der Parallelbewerb der besten 6 Gruppen aus der Wertung Leistungsbewerb Bronze. Mit einer fehlerfreien Zeit von 44,46 Sekunden, konnte die Feuerwehrjugend Kornberg-Bergl vor Wetzelsdorf 1 und Küb 1 den Sieg mit nach Hause nehmen.
Tagessiege:
Bei den Jüngsten (10 – 12 Jahre) ging der Tagessieg im Bewerbsspiel an die Gruppe Liechendorf 1 mit einer Gesamtpunkteanzahl von 1892,60 Punkten. Beim Feuerwehrjugendleistungsbewerb konnte die Jugendgruppe Küb 1 mit einer Gesamtpunkteanzahl von 2097,79 Punkten den Tagessieg erringen.