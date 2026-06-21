600 Jugendliche zeigten ihr Können beim Feuerwehrjugendbewerb

Den Sieg in der Wertung des Bereichsfeuerwehrverbandes Mürzzuschlag in der Kategorie Bronze und Silber sicherte sich die Feuerwehrjugend Freßnitz. In der Wertung Bruck/Mur ging der Sieg in den Kategorien Bronze und Silber an die gemischte Gruppe Aflenz/Etmißl/St.Ilgen/Thörl 1. Von den steirischen Gästen war die Jugendgruppe Kornberg-Bergl in Bronze und die Feuerwehrjugend Liechendorf in Silber nicht zu schlagen. In der Bundesländerwertung ging der 1. Platz in Bronze und Silber an die Feuerwehrjugend Küb1 aus Niederösterreich.

Die Sieger beim Bewerbsspiel

In der Wertung Bereich Mürzzuschlag siegte in Bronze Edelsdorf und in Silber Altenberg an der Rax. In der Wertung Bereich Bruck/Mur siegte in Bronze Aflenz 3 und in Silber Aflenz 2. In der Wertung Gäste Steiermark siegte Ratten 1 in Bronze und Liechendorf 1 in Silber

Parallelbewerb:

Das Highlight des Tages war der Parallelbewerb der besten 6 Gruppen aus der Wertung Leistungsbewerb Bronze. Mit einer fehlerfreien Zeit von 44,46 Sekunden, konnte die Feuerwehrjugend Kornberg-Bergl vor Wetzelsdorf 1 und Küb 1 den Sieg mit nach Hause nehmen.

Tagessiege:

Bei den Jüngsten (10 – 12 Jahre) ging der Tagessieg im Bewerbsspiel an die Gruppe Liechendorf 1 mit einer Gesamtpunkteanzahl von 1892,60 Punkten. Beim Feuerwehrjugendleistungsbewerb konnte die Jugendgruppe Küb 1 mit einer Gesamtpunkteanzahl von 2097,79 Punkten den Tagessieg erringen.