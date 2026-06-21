Bis zu 33 Grad: Zum Wochenstart wird es wieder heiß in der Steiermark

Die Steiermark startet mit viel Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen in die neue Woche. Am Nachmittag steigt im Bergland allerdings erneut die Gefahr von einzelnen kräftigen Gewittern.

Die neue Woche beginnt in der Steiermark mit viel Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen. Bereits in den Morgenstunden liegen die Werte zwischen 14 und 20 Grad, tagsüber steigen die Temperaturen auf 30 bis 33 Grad an. Der Montag präsentiert sich zunächst überwiegend sonnig und trocken. Vor allem in den Niederungen im Südosten stehen die Chancen auf einen weitgehend ungestörten Sommertag besonders gut. Im Bergland der Obersteiermark sowie entlang des steirischen Randgebirges steigt jedoch am Nachmittag erneut die Wahrscheinlichkeit für einzelne kräftige Wärmegewitter.