Mofa-Lenkerin (15) bei Kollision schwer verletzt: Hubschraubereinsatz

Die 15-jährige Mofa-Lenkerin fuhr gegen 15.45 Uhr auf der Gemeindestraße in Hollenegg (Bad Schwanberg, Bezirk Deutschlandsberg) in Richtung B76. Sie fuhr in der Folge ohne anzuhalten nach links in die B76 in Richtung Deutschlandsberg ein. Ein auf der B76 aus Richtung Deutschlandsberg kommender Pkw-Lenker, ein 59-jähriger ungarischer Staatsangehöriger, konnte einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht verhindern und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Zweirad.

15-Jährige schwer verletzt

Dabei kam die Lenkerin zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen am rechten Oberschenkel. Die 15-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in die Kinderchirurgie nach Graz geflogen und dort stationär aufgenommen. Bei beiden Lenkern lag keine Alkoholisierung vor. Die Unfallstelle auf der B76 musste während der Unfallaufnahme und Hubschrauberlandung kurzfristig gesperrt werden.