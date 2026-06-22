Mutige Kids: Vom brennenden Bus direkt ins Wörtherseestadion

Am Donnerstag brannte auf der S6 ein Reisebus. Darin saßen 27 Kinder. Nun wurde bekannt, dass diese auf dem Weg nach Klagenfurt waren.

Es waren brandheiße Szenen, die sich am Donnerstag auf der Schnellstraße S6 im Mürztal abspielten. Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag brach plötzlich im Heckbereich eines ungarischen Reisebusses ein Feuer aus. An Bord befand sich eine Reisegruppe aus der Türkei: 27 junge Sportlerinnen und Sportler, alle noch keine 13 Jahre alt, sowie ihre Betreuer.

33 Passagiere waren im Bus

Insgesamt 33 Passagiere mussten Hals über Kopf aus dem brennenden Fahrzeug flüchten und sich auf dem Pannenstreifen in Sicherheit bringen. Sie waren gerade erst in Wien gelandet und auf dem Weg nach Kärnten, als die Fahrt im dichten Rauch jäh endete. „Nicht auszudenken, was hier hätte passieren können“, sagt ein Feuerwehrmann, berichtet die KLZ. Die jungen Volleyballerinnen und die U-13-Fußballer des Teams Atasehir Bahcesehir beweisen dann aber eisernen Sportsgeist und lassen sich von dem Schock nicht unterkriegen. Weniger als 24 Stunden nach der Rettung stehen die Kinder schon wieder voller Vorfreude im Klagenfurter Wörtherseestadion. Gemeinsam mit 9.000 anderen Teilnehmern aus 30 Nationen feiern sie die feierliche Eröffnung der legendären United World Games.

Kinder spielten großartig

Organisationsleiterin Elisabeth Puschan zeigt sich sichtlich erleichtert darüber, dass alle Kinder fit und spielfähig geblieben sind. Und wie sie spielten: Die Mädchen und Jungs steckten den Schrecken der Anreise einfach weg und zeigten auf dem Feld ihr ganzes Können. Sowohl die Fußballer als auch die Volleyballerinnen erkämpften sich in der Gruppenphase den hervorragenden zweiten Platz. Am Sonntag stürmten beide Teams sogar bis ins Viertelfinale und sicherten sich im Gesamt-Ranking den fünften Platz. Am Ende spielen Platzierungen und Tabellen aber ohnehin keine Rolle: Schulkinder, die aus einem brennenden Bus flüchten und einen Tag später die Zeit ihres Lebens feiern, sind in jeder Hinsicht die wahren Gewinner des Turniers.