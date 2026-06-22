TSV Hartberg tauscht dein Blut gegen Bundesliga-Tickets

Soziales Engagement und Fußballliebe in der Steiermark: Wer am kommenden Donnerstag in der Profertil Arena Hartberg Blut spendet, rettet nicht nur Leben, sondern sichert sich auch freien Eintritt zu einem Bundesliga-Spiel.

Während aktuell das weltweite Fußballfieber regiert, setzen der TSV Hartberg und das Rote Kreuz Steiermark abseits des Rasens ein starkes Zeichen. Am Donnerstag, 25. Juni 2026, laden die Kooperationspartner von 15 bis 20 Uhr zu einer ganz besonderen Blutspende-Aktion direkt in den VIP-Klub der Profertil Arena Hartberg. Das Besondere daran: Auf alle Spender wartet ein Gutschein für ein kostenloses Heimticket des TSV Hartberg für die kommende Bundesliga-Saison 2026/2027.

Sommerloch bei Blutkonserven bekämpfen

Gerade die Sommermonate mit großer Hitze und Urlaubszeit sind für die Blutversorgung eine Herausforderung. Die Spenden gehen zurück, während der Bedarf in den Spitälern unverändert hoch bleibt. Da Blut nicht künstlich hergestellt werden kann, zählt in den warmen Monaten jeder einzelne Beutel. „Einfacher und direkter kann Hilfe kaum sein“, betont Nina Just, Leiterin des Blutspendedienstes im Roten Kreuz Steiermark. Auch beim TSV Hartberg ist die Vorfreude auf die Aktion groß. „Wir unterstützen diese wichtige Aktion sehr gerne und sehen uns als Fußballverein mit viel Aufmerksamkeit in der Verantwortung, auch sozial engagiert zu sein. Blutspenden ist was extrem wichtig und rettet Leben“, erklärt Roland Puchas, Obmann-Stellvertreter des Vereins.