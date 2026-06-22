Stau: So kommst du rechtzeitig zum Formel 1-Rennen am Red Bull Ring

Das größte Motorsport-Wochenende des Jahres steht vor der Tür: Vom 26. bis 28. Juni 2026 gastiert die Formel 1 wieder auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Der ÖAMTC warnt vor Stau.

Zehntausende Fans werden im Murtal erwartet. Für Autofahrer bedeutet das vor allem eines: Geduldsprobe und Staugefahr. Der ÖAMTC warnt vor massivem Verkehrsaufkommen und empfiehlt eine frühzeitige Planung. Während die Anreise der Fans über die Tage verteilt und damit meist gestaffelt verläuft, droht vor allem am Sonntagnachmittag nach dem Rennen der Stillstand. Da fast alle Zuschauer gleichzeitig die Heimreise antreten, sind kilometerlange Autokolonnen vorprogrammiert. Der Mobilitätsclub rät allen Verkehrsteilnehmern, die nicht zum Grand Prix wollen, das Murtal sowie die betroffenen Ausweichrouten großräumig zu umfahren.

Die größten Stau-Hotspots im Überblick

Neben den direkten Zufahrten zum Ring (S36-Abfahrten Knittelfeld West, Zeltweg Ost und Zeltweg West) gibt es am kommenden Wochenende mehrere kritische Nadelöhre durch Baustellen:

S6 (Semmering Schnellstraße): In Richtung Wien muss bis weit in die Nacht mit Kolonnenverkehr gerechnet werden. Die Tunnelarbeiten in den Bereichen Spital und Ganzstein behindern den Verkehrsfluss zusätzlich.

In Richtung Wien muss bis weit in die Nacht mit Kolonnenverkehr gerechnet werden. Die Tunnelarbeiten in den Bereichen Spital und Ganzstein behindern den Verkehrsfluss zusätzlich. A9 (Pyhrn Autobahn): Staugefahr an den Grenzwerten der Arbeitsbereiche zwischen Gratkorn Süd und dem Knoten Deutschfeistritz sowie zwischen Kammern und Traboch (besonders Samstag und Sonntag).

Staugefahr an den Grenzwerten der Arbeitsbereiche zwischen Gratkorn Süd und dem Knoten Deutschfeistritz sowie zwischen Kammern und Traboch (besonders Samstag und Sonntag). A2 (Süd Autobahn): Hier sollten Autofahrer abschnittsweise mit einer Blockabfertigung vor dem Herzogbergtunnel rechnen.

Alternativen: Stressfrei mit Bahn, Bus und Bike

Um den kilometerlangen Stau zu entgehen, setzen die Veranstalter auch heuer wieder auf ein umfassendes Angebot an alternativen Anreisemöglichkeiten: