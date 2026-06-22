Strenge Regeln am Red Bull Ring: Das ist am Formel-1-Wochenende verboten

Vom 26. bis 28. Juni 2026 ist wieder Formel 1 am Red Bull Ring in Spielberg. Schon seit Monaten laufen die Sicherheitsvorbereitungen. Tausende Einsatzkräfte werden am Rennwochenende das Murtal absichern.

Für die Koordination wird ein behördlicher Führungsstab unter der Leitung der Murtaler Bezirkshauptfrau Nina Pölzl eingerichtet. Den operativen Einsatz der Polizei leitet auch in diesem Jahr Einsatzkommandant Andreas Tafeit. Das oberste Ziel: Die Sicherheit der Fans zu garantieren und das erwartete Verkehrsaufkommen bestmöglich zu steuern.

Pyrotechnik- und Drohnenverbot

Auf dem gesamten Veranstaltungsareal gelten strikte Sicherheitsbestimmungen. Die Exekutive kündigt genaue Kontrollen an den Eingängen an. Absolutes Verbot gilt für: Waffen und gefährliche Gegenstände jeglicher Art, pyrotechnische Gegenstände (dieses Verbot gilt auch auf allen Campingplätzen) und den Betrieb von privaten Drohnen im gesamten Veranstaltungsraum

Polizei rund um die Uhr direkt vor Ort

Die Polizei wird am gesamten Wochenende rund um den Ring und auf den Zufahrtswegen ununterbrochen Präsenz zeigen. Für schnelle Hilfe und Anzeigen wurde direkt im Hauptgebäude des Veranstalters eine eigene, voll funktionsfähige Polizeiinspektion eingerichtet. Im Ernstfall oder bei verdächtigen Wahrnehmungen bittet die Exekutive darum, sofort die Notrufe 133 oder 112 zu wählen. Aktuelle Updates zur Verkehrslage und Sicherheitshinweise veröffentlicht die Polizei Steiermark laufend auf ihren Social-Media-Kanälen. Weitere Infos finden Fans in der offiziellen „Red Bull Ring App“.

Geduldsprobe bei der Anreise

Die Polizei appelliert an alle Motorsportfans, deutlich mehr Zeit für die Anreise einzuplanen. Besonders auf den Hauptverkehrsrouten drohen erhebliche Verzögerungen. Besuchern wird dringend empfohlen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Bahnverbindungen, regionale Busse und eigens eingerichtete Shuttles bieten eine stressfreie Alternative. Für Camper gilt: Die Anreise sollte idealerweise bereits am Mittwoch oder Donnerstag erfolgen. Eine Abreise für Camping-Gäste ist am Sonntag voraussichtlich erst ab 20 Uhr möglich. Wir haben berichtet: Stau: So kommst du rechtzeitig zum Formel 1-Rennen am Red Bull Ring.