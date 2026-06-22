Gewitter und Hagel: Hier kann es in der Steiermark ungemütlich werden

Die neue Woche startet in der Steiermark mit Temperaturen von bis zu 34 Grad. doch die Experten von GeoSphere Austria und der UWZ haben bereits die gelbe Warnstufe ausgeben für heute.

Der Montag startet in den meisten Regionen zunächst noch trocken, freundlich und gebietsweise sehr sonnig. Die Wolken über der Osthälfte lichten sich rasch, sodass für einige Stunden überall der Sonnenschein überwiegt. Unter dem starken Hochdruckeinfluss klettern die Temperaturen im Laufe des Tages auf Höchstwerte zwischen 28 und 34 Grad. Auch in 2.000 Metern Höhe werden 17 Grad erreicht.

Lokale Wärmegewitter am Nachmittag

Mit der Hitze steigt ab der Mittagszeit vor allem im Berg- und Hügelland die Gewitterneigung wieder spürbar an. Die Experten der Geosphere Austria erwarten vom Bergland der Obersteiermark bis ins steirische Randgebirge kräftige, lokale Wärmegewitter. Zum Abend hin können vereinzelte, heftige Zellen samt markanten Windböen auch über die Niederungen im Südosten sowie das östliche Flachland ziehen.

Warnkarte in „Gelb“

Sowohl die Unwetterzentrale (UWZ) als auch die Geosphere Austria haben für weite Teile des Landes bereits entsprechende Warnungen herausgegeben, wie auf den Wetterkarten ersichtlich ist. In der Steiermark gilt laut UWZ eine gelbe Vorwarnung für Gewitter und Hagel. Erst im Laufe der Nacht auf Dienstag klingen die Schauer und Gewitter allmählich ab. Es folgen lange, klare Phasen, in denen die Temperaturen auf Tiefstwerte zwischen 19 und 14 Grad absinken.