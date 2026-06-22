Noch am selben Tag: dm startet Express-Zustellung in Bruck an der Mur

dm drogerie markt bietet ab 1. Juli 2026 auch in Bruck an der Mur eine Express-Lieferung an: Bestellungen kommen noch am selben Tag aus dem nächstgelegenen dm und werden direkt an die Haustür geliefert.

Wer ab Sommer dringend Windeln, Zahnpasta oder Kosmetikartikel benötigt, kann in Bruck an der Mur entspannt durchatmen: dm drogerie markt erweitert gemeinsam mit Partner Wolt Austria ab 1. Juli 2026 seinen beliebten Express-Service auf die steirische Bezirkshauptstadt. Damit reagiert das Unternehmen auf den anhaltenden Trend zu schnellen und unkomplizierten Lieferungen direkt vor die Haustür. Nach dem Erfolg in Wien, Salzburg, Graz, Linz und Innsbruck ist Bruck die sechste österreichische Stadt im Netz.

Nächstgelegener dm beliefert Kunden

Der große Vorteil: Die Ware startet nicht in einem entfernten Zentrallager, sondern direkt in einem dm Markt vor Ort. Das Filialteam stellt die Bestellung mit Sorgfalt zusammen, sodass der Lieferdienst nur eine kurze Distanz überbrücken muss. Das Angebot gilt für den Stadtbereich Bruck an der Mur sowie für Oberdorf, Mitteraich, Oberaich und Utschtal.