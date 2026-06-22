Tödlicher Zimmerbrand in der Oststeiermark

Zu einem tragischen Einsatz kam es am späten Sonntagabend in Admont (Steiermark): In einem Mehrparteienhaus brach ein Brand aus. Für eine Person kam jede Hilfe zu spät.

Am 21. Juni 2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr Admont um 22.40 Uhr „zu einem Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus“ alarmiert. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde umgehend die Wasserversorgung von einem nahegelegenen Hydranten hergestellt. Ein Atemschutztrupp rückte sofort zur Brandbekämpfung vor. Da ein direkter Zugang blockiert war, „erfolgte der Einstieg über ein Fenster im ersten Obergeschoss“.

Jede Hilfe kam zu spät

Während der Löscharbeiten folgte die traurige Gewissheit: Es befand sich noch jemand in den Räumen. „Trotz des raschen Einsatzes der Feuerwehr kam für diese Person leider jede Hilfe zu spät“, so die Einsatzkräfte. Ein weiterer Atemschutztrupp übernahm die Bergung. Die übrigen Bewohner des Hauses „konnten unverletzt aus dem Gebäude evakuiert werden“. Nach dem Löschen wurde das Haus mittels Druckbelüftung rauchfrei gemacht. Die Feuerwehr Admont bedankt sich bei den Kameraden für die Unterstützung und teilt mit: „Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt den Angehörigen und Hinterbliebenen der verstorbenen Person.“

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Insgesamt standen 30 Feuerwehrmitglieder der FF Admont im Einsatz. Zur Unterstützung mit Atemschutz-Reservetrupps wurden zudem die Feuerwehren Hall und Weng nachalarmiert. Die FF Hall „übernahm noch die Endkontrolle des Hauses nach weiteren Personen“. Ebenfalls vor Ort waren das NEF Rottenmann, die Polizei, Bürgermeister Haider, das Energieunternehmen Envesta sowie ein Bestattungsunternehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2026 um 11:14 Uhr aktualisiert