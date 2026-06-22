Suchaktion: Vermisster konnte nicht aufgefunden werden

Am Montag wurden drei Feuerwehren alarmiert, um die Bergrettung und die Polizei bei einer Personensuche im Ortsteil Buchau zu unterstützen.

Am Montag wurden drei Feuerwehren alarmiert, um die Bergrettung und die Polizei bei einer Personensuche im Ortsteil Buchau zu unterstützen.

Alarmierung in den frühen Morgenstunden: Am 22. Juni 2026 wurden die Einsatzkräfte im Gemeindegebiet von Admont zu einer Suchaktion gerufen. Unter dem Einsatzstichwort „T06-Suchaktion“ ging es für die Helfer in den Ortsteil Buchau (Steiermark). Die Freiwillige Feuerwehr Weng wurde dabei gemeinsam mit den Kräften aus Admont und Hall „zur Unterstützung der Bergrettung sowie der Polizei zu einer Personensuche alarmiert“.

Suche nach Hinweisen

Vor Ort lief die Suche sofort auf Hochtouren. „Aufgrund mehrerer eingegangener Hinweise wurden gezielt einzelne Suchgebiete abgesucht“, berichten die Florianis aus Weng. Neben den Bodenkräften und der Bergrettung stand auch der Polizeihubschrauber „Libelle Steiermark“ für die Suche aus der Luft im Einsatz. Trotzdem gab es am Ende keine Entwarnung: „Trotz der eingeleiteten Suchmaßnahmen konnte die vermisste Person durch die eingesetzten Feuerwehren nicht aufgefunden werden.“ Die Personensuche wurde für die Feuerwehren daraufhin „erfolglos beendet“.