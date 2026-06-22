Gewitter-Alarm auf der A2: Feuerwehren suchen nach umgestürzten Bäumen

Nach einem kurzen, aber heftigen Gewitter wurden mehrere Feuerwehren am Montag auf die A2 Südautobahn alarmiert. Gemeldet worden waren mehrere umgestürzte Bäume auf der Fahrbahn.

Nach einer Meldung über umgestürzte Bäume kontrollierten mehrere Feuerwehren einen Abschnitt der A2 Südautobahn. Ein Eingreifen war letztlich nicht erforderlich.

Nach einer Meldung über umgestürzte Bäume kontrollierten mehrere Feuerwehren einen Abschnitt der A2 Südautobahn. Ein Eingreifen war letztlich nicht erforderlich.

Gegen 17.20 Uhr wurden die Feuerwehren Obergrossau, Untergrossau und Hochenegg zu einem Einsatz auf die A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Wien alarmiert. Nach dem Gewitter im Raum Ilz war die Meldung eingegangen, dass sich mehrere umgestürzte Bäume auf der Autobahn befinden sollen.

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Gemeinsam mit der ASFINAG kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Abschnitt bis zur Abfahrt der S7. Auf der Fahrbahn konnten jedoch keine umgestürzten Bäume festgestellt werden. Wie sich herausstellte, befand sich der umgestürzte Baum auf Höhe der Abfahrt Bad Waltersdorf. Dieser war bereits von den dort zuständigen Feuerwehren entfernt worden. Für die alarmierten Einsatzkräfte in Obergrossau, Untergrossau und Hochenegg war daher kein weiteres Eingreifen erforderlich. Der Einsatz endete gegen 18 Uhr. Im Einsatz standen das HLF und MTF der Feuerwehr Obergrossau mit neun Personen, die Feuerwehren Untergrossau und Hochenegg sowie die ASFINAG.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2026 um 21:10 Uhr aktualisiert