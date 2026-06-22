Erst Sonne, dann Gewitter? So wird der Dienstag in der Steiermark

Der Dienstag bringt der Steiermark erneut viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Im Laufe des Nachmittags steigt jedoch vor allem im Bergland die Schauer- und Gewitterneigung an.

Am Dienstag, dem 23. Juni, startet der Tag in der Steiermark überwiegend freundlich. Laut den Meteorologen der GeoSphere Austria scheint zunächst in vielen Regionen die Sonne. Im Tagesverlauf bilden sich vor allem über dem Bergland zunehmend Quellwolken. Am Nachmittag sind besonders südlich des Alpenhauptkammes sowie im Südosten einzelne Regenschauer und Gewitter möglich. Abseits davon bleibt es vielerorts trocken und freundlich. Der Wind weht meist nur schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 9 und 14 Grad. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf sommerliche 21 bis 27 Grad.